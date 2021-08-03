YouTube'dan Daha Ucuz Bir Üyelik Seçeneği Geliyor: YouTube Premium Lite

YouTube Premium, belli bir ücret karşılığında YouTube'u reklamsız olarak izlemenize izin veren bir hizmet. YouTube'u reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilir veya ayda 25.99 TL ödeyerek ek avantajlarla reklamsız bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu ek avantajlardan en önemlisi ise, tabii ki YouTube Music.
Bu ücreti yüksek bulan çok fazla kullanıcı olduğu bir sır değil. Neyse ki YouTube bir çözüm üzerinde çalışıyor.
Şirket, YouTube Premium Lite adlı yeni bir ücretli hizmeti test ediyor. Bu seçenek, normal Premium abonelikten daha ucuz olacak ve Android, iOS ve akıllı TV'lerde YouTube ve YouTube Kids için reklamsız bir deneyim sunuyor.
YouTube, normal Premium aboneliğe dahil olan ekstra özellikleri kaldırarak yeni Premium Lite hizmeti için aylık abonelik ücretini indirmeyi planlıyor. Sonuç olarak, Premium Lite kullanıcıları çevrimdışı görüntülemeye veya YouTube Music'e erişemeyecek.
Yeni YouTube Premium Lite abonelik modeli şu anda İzlanda hariç Benelüks ve İskandinav ülkelerinde mevcut.
Android Central aracılığıyla YouTube'un yaptığı resmi açıklamaya göre şirket, yaklaşık altı yıl önce YouTube Premium'un piyasaya sürülmesinden bu yana "kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir abonelik hizmeti" oluşturmak için çalışıyor.
YouTube Premium Lite'ın ne zaman daha fazla pazarda sunulacağı veya sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Her iki durumda da, Lite aboneliği kullanıcılar tarafından sevilirse, Google'a fazlasıyla para kazandırması söz konusu olabilir.
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