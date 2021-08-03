Twitter'a Google Hesabı ve Apple Kimliği Desteği Geldi

Twitter uygulamasına giriş yapmak için artık iki yeni yolunuz daha var. Sosyal ağ devi, Google hesabınız veya Apple Kimliğinizle uygulamada oturum açma özelliğini kullanıma sundu. Twitter destek hesabının attığı tweet'e göre, Google hesabınızla oturum açmak Twitter uygulamasında veya web'de çalışacak. Şimdilik, Apple Kimliğinizi kullanmak istiyorsanız, şimdilik bunu sadece uygulama üzerinde yapabileceksiniz.
Sign on with ease and start scrolling your timeline.
Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021
?? Your Google Account on the app and on web
?? Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY
Haziran ayında bir uygulama araştırmacısı olan Jane Wong, 9to5Google'ın bir raporuna göre Twitter'ın Google oturum açma entegrasyonu üzerinde çalıştığını tweet'lemişti. Daha sonra Twitter beta güncellemesi v9.3.0-beta.04'ün Google oturum açma özelliğini içerdiğini görmüştük.
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