Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün Duvar Kağıtları da Sızdı!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları olacak Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün duvar kağıtları da sızdı. Böylece, 11 Ağustos'taki tanıtım öncesinde neredeyse bilinmeyen hiç bir şey kalmadı!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 Duvar Kağıtları da Sızdı

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