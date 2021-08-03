Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün Duvar Kağıtları da Sızdı!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları olacak Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün duvar kağıtları da sızdı. Böylece, 11 Ağustos'taki tanıtım öncesinde neredeyse bilinmeyen hiç bir şey kalmadı!