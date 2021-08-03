Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün Duvar Kağıtları da Sızdı!

Bir süredir beklediğimiz Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'in tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Samsung'un 11 Ağustos'ta yapacağı Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 hakkında her şeyi çok yakında öğreneceğiz. Elbette o tarihe kadar yeni katlanabilir telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam edecek. Onları da sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Tıpkı şu anki gibi.
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 henüz tanıtılmadı, ancak duvar kağıtları ortaya çıktı. Samsung'un Galaxy Z Fold 2'de gördüğümüz kelebek stilini Galaxy Z Fold 3'te de koruduğunu görüyoruz. Yeni duvar kağıtları sadece daha süslü ve elle boyanmış hissiyatı yaratıyor. Galaxy Z Fold 3 duvar kağıtları, telefonun ekranı açıkken yukarıdaki gibi görünecekken, telefonun ekranı kapalı olduğunda ise aşağıdaki şekilde görünecek.
Galaxy Z Flip 3 ise dikey formda olacağından duvar kağıtları da ona uygun şekilde tasarlanmış. Renk, tasarım ve içe katlanabilir ekran için uyumlu şekilde tasarlanan Galaxy Z Flip 3 duvar kağıtlarını da aşağıda görebilirsiniz.
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