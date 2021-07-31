YouTube'un Efsane Videosundan Önemli Bir Rekor Geldi!

Rick Astley'nin YouTube'daki "Never Gonna Give You" videosu 28 Temmuz itibarı ile 1 milyar görüntülemeyi geçti.
Astley de Twitter'da bir açıklama yaparak bu rakamın "akıllara durgunluk verdiğini" ve "çok şanslı" olduğunu söyledi. İlk başlarda bu videonun konsepti konusunda şüpheleri olduğunu ancak kızının ona cesaret vererek şarkının 1988'de zirveye ulaşmasından çok sonra bile onun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını söyledi.
Astley'in videosunun bu kadar popüler olmasının nedeni 2007'de internette bir şaka olarak çıkan "rickroll" akımını başlatması. Bu şakada, bir arkadaşınıza bir link gönderiyorsunuz, ancak tıkladığında karşısına linkte sözü edilen sayfa değil Rick Astley'in bu videosu çıkıyor. Bu şaka bir dönem çok popüler olmuştu.
Ünlü YouTube videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Official Music Video)Rick Astley's official music video for “Never Gonna Give You Up”
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Lyrics:
We’re no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment’s what I’m thinking of
You wouldn’t get this from any other guy
I just wanna tell you how I’m feeling
Gotta make you understand
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around and desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and hurt you
We’ve known each other for so long
Your heart’s been aching but you’re too shy to say it
Inside we both know what’s been going on
We know the game and we’re gonna play it
And if you ask me how I’m feeling
Don’t tell me you’re too blind to see
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around and desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and hurt you
#RickAstley #NeverGonnaGiveYouUp #OfficialMusicVideo
Rakamlar göz kamaştırıcı olsa da, Astley'in YouTube'un sıralarında en tepeye tırmanması pek mümkün değil, zira şu anda milyar görüntüleme seviyesini aşmış birçok YouTube videosu bulunuyor. En tepede ise 9 milyar görüntüleme ile "Baby Shark" bulunuyor.
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