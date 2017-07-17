YouTube, Hareketli Önizlemeyi Test Ediyor

Artık bir videoyu açmadan önce 3 saniyelik bir fragmanını görebileceksiniz.

YouTube, Hareketli Önizlemeyi Test Ediyor

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