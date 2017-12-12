YouTube, Nihayet 4K Güncellemesini Yaptı
Microsoft Xbox sahipleri bu habere çok sevinecek. Beklenen YouTube güncelleme sonunda geldi!
Eğer Xbox oyun konsolu kullanıyorsanız ve 4K televizyonunuz varsa, bu haber sizi oldukça sevindirecek. Zira uzun zamandır beklenen güncelleme sonunda Xbox platformuna geldi. Xbox'ta oyunları 4K çözünürlüğünde oynamarken, ne yazık ki en popüler video sitelerinden birinin Xbox One'da 4K çözünürlüğü desteklememesi can sıkıcı bir durumda. Neyse ki artık değil.
Google, Xbox One'ın YouTube uygulamasını güncelledi. Böylece 4K çözünürlükte 60FPS görüntü almak mümkün olacak. Microsoft Store'da bulabileceğiniz bu güncelleme dosyası yalnızca 59 MB'lık bir boyuta sahip.
Elbette bu güncelleme, 4K desteği olmayan bir televizyonunuz varsa sizin için bir şey ifade etmeyecek. Bu arada ne yazık ki uygulama HDR'ı desteklemiyor. Bu güncellemenin ne zaman alınacağına ilişkin bilgi ise henüz yok.
Ercan Uğurlu
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