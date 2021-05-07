YouTube, Otomatik Çevirilere Başladı. Türkçe de Var!

YouTube otomatik çeviri hizmetini denemeye başladı. Bazı kullanıcılar İngilizce video başlıkları ve altyazıların otomatik olarak Portekizce ve Türkçeye çevrildiğini görmeye başladı.