YouTube, Otomatik Çevirilere Başladı. Türkçe de Var!

YouTube'un geçen yıl altyazıları kaldırması, çeviri için bu hizmete güvenen bazı kullanıcıların tepkisine neden olmuştu. Bunun yokluğunda, izleyiciler, genellikle hatalı olan, otomatik ve elle yüklenen altyazılarla yetinmek zorunda kalıyordu. Ancak, Google'ın güçlü çeviri hizmeti, YouTube'da kendini gösterecek gibi görünüyor. Android Police'in haberine göre YouTube İngilizceyi otomatik olarak izleyicinin ana diline çeviren bir araç üzerinde çalışıyor.
Bazı kullanıcılar, web arabiriminde, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil uygulamada YouTube'da video başlıkları, açıklamalar ve altyazılar için çeviri seçeneklerini görmeye başladıkları bildirildi. Şimdilik test aşamasında Portekizce ve Türkçe çeviri seçeneği açılmış gibi görünüyor. Değişiklik sunucu taraflı yapıldığında, kullanıcıların herhangi bir ayar yapması gerekmiyor ve sınırlı bir kullanıcı tabanına hitap ediyor.
Google çeviriden sonra, YouTube çeviri
Google'ın çeviri konusunda çok başarılı bir yapay zekaya sahip olduğu ve çeviri yeteneklerinin gün geçtikçe geliştiği bir gerçek. Çeviri özelliği, 108 dili destekliyor ve internette en popüler olarak kullanılan, Dünya çapında verilen bir hizmet. Yapay zekâ destekli konuşma ve metin çevirisinde en geniş kapsamlı araç olmasına şaşmamak gerekli. Bu seçeneklerin Google'ın YouTube gibi diğer hizmetlerine yansıtılması da kaçınılmazdı.
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