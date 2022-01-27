YouTube'dan Polygon Studios'a CEO Transferi!

YouTube Gaming'in başındaki isim Ryan Wyatt, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Polygon Studios'a transfer olduğunu duyurdu. 2014 yılından bu yana YouTube çatısı altında bulunan Ryan Wyatt, son dönemde Twitch yayıncılarını YouTube'a çekmek için çalışmalarda bulunuyor ve onlara anlaşmalar sunuyordu. Wyatt, şubat ayının sonuna kadar YouTube'daki bu görevini sürdürecek, akabinde de Polygon Studios'un başına geçecek.
Ryan Wyatt yaptığı açıklamada, "Polygon Studios'taki rolümde yatırım, pazarlama ve geliştirici desteği yoluyla geliştirici ekosistemini büyütmeye ve Web2 ile Web3 arasındaki boşluğu doldurmaya odaklanacağım," derken, oyun, eğlence, moda, haber, spor ve daha pek çok alanda Polygon Studios organizasyonuna liderlik edeceğini de açıkladı.
Ryan Wyatt'ın Twitter üzerinden yaptığı transfer duyurusu ise şöyle:
"YouTube'dan ayrılacağımı paylaşmak buruk bir haber. Burada geçirdiğim her dakikayı sevdim, ama bir sonrakine geçmenin vakti geldi. Polygon Studios'un CEO'su olarak @0xPolygon'a katılacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum."
It is bittersweet news to share that I am leaving @YouTube.— Ryan Wyatt (fwiz.eth) (@Fwiz) January 25, 2022
I have loved every minute of my time here, but it is time for my next endeavor.
I am elated to announce that I will be joining @0xPolygon ($MATIC) as their CEO of Polygon Studios.
Thank you for the memories! ?? pic.twitter.com/VhQxpqDbFO
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