YouTube da NFT Trenine Biniyor; Ama Bunu Nasıl Yapacağı Belli Değil!

İnternet devlerinin NFT'lere gösterdiği ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun son kanıtı ise, YouTube'dan gelen yeni NFT açıklaması...

  • Levent Öztürk
YouTube da "NFT'lere evet" diyor!
Getty Images

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