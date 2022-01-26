YouTube da NFT Trenine Biniyor; Ama Bunu Nasıl Yapacağı Belli Değil!

İnternet devlerinin NFT'lere gösterdiği ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun son kanıtı ise, YouTube'dan gelen yeni NFT açıklaması...

26 Ocak 2022 19:02

Levent Öztürk