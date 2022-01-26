YouTube da NFT Trenine Biniyor; Ama Bunu Nasıl Yapacağı Belli Değil!

NFT akımına katılan en yeni platform YouTube olacak gibi gözüküyor. YouTube'un 2022 öncelikleri hakkında içerik oluşturuculara gönderdiği mektupta CEO Susan Wojicki, şirketin içerik oluşturucularının dijital koleksiyonlardan nasıl yararlanabileceğini araştırdığını söyledi.
Wojicki mektupta, kripto meraklıları tarafından internetin yeni bir çağını başlatacağına inandıkları blok zinciri tabanlı teknolojilerin koleksiyonunu ifade etmek için kullanılan bir terim olan Web3'ün şirket için bir "ilham kaynağı" olduğunu söyledi. YouTube'un NFT'leri platformuna nasıl entegre edebileceğini tam olarak söylemedi, ancak teknolojinin içerik oluşturucular için yeni bir gelir kaynağı olabileceğini öne sürdü.
Wojicki, "Kripto dünyasında geçen yıl, değiştirilemez tokenler (NFT'ler) ve hatta merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO'lar), içerik oluşturucular ve hayranları arasındaki bağlantıyı geliştirmek için önceden düşünülemez bir fırsatın altını çizdi" diye yazdı ve devam etti: "İçerik oluşturucuların ve hayranların YouTube'daki deneyimlerini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ederken, içerik oluşturucuların NFT'ler gibi yeni teknolojilerden yararlanmalarına yardımcı olmak için her zaman YouTube ekosistemini genişletmeye odaklandık."
YouTube, içerik oluşturucuların NFT'leri doğrudan hayranlarına satmasına izin verirse, bunun geçtiğimiz yıl popülaritesi artan ancak büyük sosyal platformlar tarafından geniş çapta benimsenmeyen teknoloji için büyük bir adım olacağı kesin.
Twitter, NFT profil resimleriyle ilk NFT deneyini tanıttı. Instagram'ın üst düzey yöneticisi de teknolojiye ilgi duyduğunu belirtti ve Financial Times geçtiğimiz hafta Facebook ve Instagram'ın bir NFT pazarı ve diğer özellikler üzerinde çalıştığını bildirdi.
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