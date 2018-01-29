YouTube Reklamlarından Maden Kodu Çıktı!
Son zamanların yeni "zararlısı" dijital para maden kodlarının YouTube'a bile sızdığı ortaya çıktı!
Dijital para birimleri, özellikle Bitcoin, çoğunlukla değerindeki hızlı değişmeler nedeniyle son zamanlarda ilgi odağı olmuş durumda. Çoğu kullanıcı dijital para birimlerini internet üzerinden veya ATM'lerden satın almayı tercih etse de, bazıları madencilik yaparak pasif bir gelir elde ediyor. Ancak madenciliğe başlamak genellikle yüksek bir kurulum maliyetine katlanmayı gerektiriyor. Bazıları ise sitelere madencilik kodu ekleyerek başkalarının makineleri üzerinden para kazanmanın yolunu bulmuş görünüyor.
İnternet sitelerine eklenen kodlarla madencilik yapmak yeni bir şey değil ancak bu kodların YouTube üzerindeki reklamlara da eklendiği keşfedildi. Sorun, antivirüs yazılımlarının YouTube'u "sorunlu" olarak işaretlemesiyle ortaya çıktı. Trend Micro'ya göre Google'ın DoubleClick platformu kötüye kullanılıyor ve madenciler, bu platformdaki reklamlarına madenci kodu ekliyordu. Söz konusu reklamlarda Coinhive üzerinden Monero madenciliği yapıldığı gözlendi.
Bu tür kodun bulunduğu bir sayfayı açtığınızda bilgisayarınızın kaynakları yüksek bir oranda kullanılmaya başlanıyor. YouTube gibi büyük bir hizmetin kendi üzerinde yayınlanan reklamları iyi bir biçimde denetlemiyor olması ise bizce üzücü. Trend Micro, sorunun 18 Ocak'ta başladığını söylüyor; bu süre içerisinde başkaları da bol miktarda Monero kazanmış olabilir.
Google, yaptığı açıklamada reklam üzerinden dijital para madenciliğinin ilkelerini çiğnediğini ve sorunu yakından incelediklerini söyledi. Firma, ilkelerini uygulamak ve yeni tehditleri bulmak üzere bir "çok katmanlı algılama sistemi" kullandığını söylüyor. Google'a göre reklamlar, iki saatten kısa bir süre içinde engellendi ve reklamı koyan kötü niyetli kullanıcılar, platformdan kaldırıldı.
Sorunun iki saatte çözülmesiyle ilgili Google ile Trend Micro'nun açıklamaları arasında bir çelişki olduğu açık. Dijital para birimleri yaygınlaştıkça bu tür etkinliklerin artması beklenebilir - neyse ki antivirüs sağlayıcıları ve reklam engelleyiciler, bu sorunu aşmayı kolaylaştırıyorlar.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın