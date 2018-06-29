YouTube Test Edeyim Derken Yine Tepki Aldı
Geçtiğimiz sefer takipçi bildirimlerini değiştirmeyi denerken eleştiriye tutulan YouTube, bu sefer otomatik küçük resimleri denerken yakalandı.
YouTube geçtiğimiz birkaç haftadan beri kullanıcılarının %0.3'ü üzerinde otomatik küçük resim özelliğini test ediyor. Bu oran en başta az da görünse, eğer sitenin ayda 1.8 milyar izleyici aldığını düşünürsek, %0.3 5 milyondan fazla kullanıcı anlamına geliyor. Normalde YouTube kanallarının büyük bir çoğunluğu videoları için küçük resimlerini kendileri oluşturur. Ancak bu özelliğin büyük kanallar tarafından sürekli olarak kötüye kullanılması, YouTube yönetimini bir önlem almaya zorlamış gibi görünüyor.
Twitter üzerinden açıklama yapan YouTube, kişisel küçük resim yükleme özelliğini kapatmadıklarını, otomatik küçük resim özelliğinin sadece testten ibaret olduğunu açıkladı. Platform bundan yaklaşık bir ay önce - yine önden uyarmadan - bir test gerçekleştirmişti. İnanılmaz olumsuz tepki alan o test ise YouTube bildirim sisteminin kronolojik değil algoritmalar ile özel olarak sıralanmasıydı.
YouTube'un bu habersiz deneyine tepki veren YouTube içerik üreticilerinden biri ve 6.3 milyon takipçisi olan Marques Brownlee, YouTube'u şu sözlerle eleştirdi: "2023'te YouTube: Yürüttüğümüz yeni deneyimizde izleyicilerinizin %3'ü sizin videolarınız yerine bir Jake Paul videosu görecek"."Artık kendi videolarınızı oluşturmanız mümkün değil, ama beğenmeme tuşunun kullanımı ile ilgili yeni perspektifler kazanacağımıza inanıyoruz."
Bir yandan izleyicileri, bir yandan içerik yaratıcılarını ve bir yandan da reklamcıları memnun etmeye çalışan YouTube bakalım gelecekte ne tür tuhaf fikirlerle karşımıza çıkacak.
Ali Ruhi Öztürk
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