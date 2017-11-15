YouTube, "Tıklanmayan Tavsiyelerden" Kurtuluyor

YouTube neredeyse kimsenin tıklamadığı ama çok sık karşımıza çıkarak bizi sinir eden bu bağlantıları yok etmek için ilk adımını atıyor!

YouTube, "Tıklanmayan Tavsiyelerden" Kurtuluyor

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