YouTube, yayınlanan Bir Donald Trump Videosu Nedeniyle Ateş Altında

YouTube, Donald Trump'ın zaferini iddia eden videolar nedeniyle, daha doğrusu yanlış bilgilendirmeye neden olduğu iddiası ile ateş altında kaldı. Firma ise, iddialara karşı ilginç bir savunma getirdi.

YouTube, seçimlerdeki tutumuyla tepki topladı

Seçim gününün ardından YouTube, Donald Trump'ın zafer kazandığını iddia eden videolar nedeniyle ateş altında kaldı. Google'ın sahibi olduğu YouTube, sağcı olarak bilinen bir haber kurumu olan One America News'ün platforma yüklediği videoları, tüm eleştirilere rağmen silmedi. Haber servisi Çarşamba günü Christina Bobb'un Demokratları "Cumhuriyetçi oyları çöpe attılar, sahte anketler düzenlediler, kafa karıştırmak için sonuçları geciktirdiler" iddialarını taşıyan bir videosunu YouTube'da yayınlamıştı.

Büyük eleştiri toplayan bu videolara karşı YouTube yetkilileri videolarda platformun kurallarına aykırı bir şey bulunmadığını açıkladı. YouTube sözcüsü Ivy Choi, "Topluluk Kurallarımız, izleyicileri oylama konusunda yanıltıcı içerikleri (örneğin, seçmenleri oylama için zaman, yer, yöntem veya uygunluk gereksinimleri konusunda yanıltmayı amaçlayan içerikler veya oy vermeyi caydırabilecek yanlış iddialar) yasaklıyor. Bu videonun içeriği, bu düzeyde değil" dedi. OAN ise konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı. 

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