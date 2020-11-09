YouTube, yayınlanan Bir Donald Trump Videosu Nedeniyle Ateş Altında

YouTube, Donald Trump'ın zaferini iddia eden videolar nedeniyle, daha doğrusu yanlış bilgilendirmeye neden olduğu iddiası ile ateş altında kaldı. Firma ise, iddialara karşı ilginç bir savunma getirdi.