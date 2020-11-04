Temsilci atamayan Twitter, Facebook, Youtube'a 10 milyon ceza!

2 Kasım tarihi itibarıyla temsilci atamayan ve bildirimde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok ve diğer yabancı sosyal medya ağlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi.
Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirmeleri için 2 Kasım'a kadar süre verilmişti. Yabancı sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisi atadı ve BTK'ya bildirimde bulundu. Türkiye temsilcisinin bilgileri VK'nın internet sitesinde de yayımlandı.
Yükümlülüklerini Yerine Getirmezlerse...
Sosyal medya ağları eğer 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmezlerse bu kez de 30 milyon lira idari para cezası verilecek.
Sosyal medya ağları bu 30 günlük süre içinde de yükümlülüklerini yerlerine getirmezlerse, bu sosyal medya şirketlerinde vergi mükellefi gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin reklam vermesi yasaklanacak.
İnternet Trafiği Daraltılacak
Tüm bu süreç gerçekleşir ve reklam yasağı verilirse ve sosyal medya ağları halen yükümlülüklerini yerlerine getirmemiş olurlarsa, BTK Başkanı ilgili sosyal medya ağının internet trafiği bant genişliğini yüzde 50 düşürmek için başvuruda bulunabilecek.
Başvurunun kabul görmesi halinde 30 gün içinde yükümlülükler yerine getirilmezse bu kez yüzde 90'lık internet bant genişliği daraltmasına başvuru yolu açılacak.
Yükümlülükler Yerine Getirilirse...
Sosyal medya ağları yükümlülüklerini yerine getirme ve Türkiye temsilcisi belirleme durumunda kesilen toplam idari para cezasının ¼'ünü ödeyecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği daraltılması kaldırılacak.
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