YouTube'un, "YouTube Video İndiricilerle" Savaşı Sertleşiyor

Akış servislerinden video ve ses dosyalarını indirmek, gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Bu hizmeti veren servisler, şarkıları akış servislerinden illegal olarak indirip istediğiniz gibi dinleme imkanı veriyor. Online güvenlik söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi kanuni düzenlemeler geriden geliyor. YouTube indirme siteleri kapatıldığı anda yerine anında yenileri geliyor.
Her ne kadar kaybedilmiş bir savaş gibi görünse de, müzik endüstrisi ve YouTube, akışları indirme konusunda ciddileşmeye çalışıyor gibi görünüyor. TorrentFreak tarafından bir akış indirme servisinin yetkilisi ile yapılan bir röportaj, YouTube'un yaptırdığı yasal işlemler ve akış indirme servisinin buna nasıl tepki verdiğini açıkça gösteriyor.
YouTube, akış indirme servislerine karşı iki önlem alıyor. Birincisi çok bilinen bir yöntem: YouTube tek bir IP adresinden çok fazla istek geldiğini fark ederse, bu IP'yi engelliyor. İkincisi ise "büyük tasfiye" adını verdiğimiz bazen her gün, bazen de haftada iki veya üç kez gerçekleşen bir IP engelleme işlemi. Akış servisleri bu engelleri atlayabilmek ve fark edilmeden çalışabilmek için bol miktarda Proxy sunucu kullanıyor. Büyük akış indirme servisleri Google'ın indeksinden siliniyor, bu durumda onlar da URL değiştirmeye zorlanıyorlar.
YouTube, akış indirme servisleri ile devam eden savaşı hakkında kamuoyuna bilgi vermese de, kavganın perde arkasında devam ettiği çok açık. Günümüzde birçok akış indirme servisi, eninde sonunda kara listeye gireceğini bildiğinden dolayı yedekte sunucular tutuyor. Bir sunucu kara listeye girdiğinde servis hemen diğer sunucuya aktarılıyor. Torrent konusunda olduğu gibi, kanuni düzenlemelerin bu alanda da teknolojinin gerisinde kaldığı ve akış indirme servislerinin şimdilik savaşın galibi olduğunu söylemek yanlış olmayacak.
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