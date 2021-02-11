En İyi Youtube İndirme Programları 2021: YouTube Videoları İndirin

Ücretsiz YouTube indirme yazılımları, YouTube videolarını bilgisayarınıza kaydetmeyi çok kolay bir hale getiriyor. Bu işi yapan web siteleri de var, ancak uzak sunucu üzerinde çalıştıkları için hem daha yavaşlar, hem de pek çok kullanıcı için uygun olmayabilecek reklamlar gösterebiliyor.
Bu nedenle bilgisayarınızda YouTube videolarını indirmek için bu işi çok iyi yapan bazı yazılımları kullanmak daha doğru bir yol olarak öne çıkıyor. PC'niz için YouTube indirme programları, videoları farklı formatlarda kaydetmenize, çalma listelerini indirmenize, videodaki sesi ayırmanıza ve fazlasına izin verebiliyor.
Bu yazımızda, 2021 yılında kullanabileceğiniz en iyi 5 YouTube indirme programını listeliyoruz...
1. WinX YouTube Downloader
YouTube dahil Facebook, Vimeo ve DailyMotion gibi popüler sitelerden video indirebilen WinX YouTube Downloader'ın kullanımı oldukça kolay. URL'yi programın içerisine yapıştırmanız, kayıt formatını ve kaliteyi seçmeniz yeterli. İndirmek istediğiniz dosyaları ekledikten sonra "Download"a basın. Tüm dosyalar aynı anda işlenecek ve seçtiğiniz klasöre kaydedilecek.
WinX YouTube Downloader, 4K seçeneği bulunan videoları 4K olarak indirebiliyor.
Web sitesi: WinX YouTube Downloader
2. 4K Video Downloader
4K Video Downloader, bir süredir en sorunsuz ücretsiz YouTube indirme araçlarının ilk sıralarında kendine yer buluyor. Kullanımı basit olan yazılım, kişiselleştirme olanakları sunuyor ve ek yazılımlarla gelmiyor.
Videoyu veya belli sayıda videodan uzun olmayan bir çalma listesini indirmek için URL'sini kopyalayıp, Paste URL'ye tıklamanız, ardından kayıt formatını, kalitesini ve kayıt konumunu seçmeniz yeterli. Videoları farklı video formatlarında kaydedebileceğiniz gibi, MP3 ses dosyası biçiminde de kaydetmeniz mümkün.
Web sitesi: 4K Video Downloader
3. Free YouTube Download
Basit bir YouTube videosu indiricisi olan Free YouTube Download, URL'yi yapıştırarak videoları birkaç tıklamayla indirmenize izin veriyor. Otomatik İndirme seçeneği açıkken tıklamanıza da gerek kalmıyor. Aynı anda birden fazla videoyu indirebilir, birkaç farklı formata dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz videoyu sadece sesten oluşan bir MP3 dosyasına da dönüştürebilirsiniz.
Web sitesi: Free YouTube Download
4. Any Video Converter Free
En iyi ücretsiz YouTube indirme araçlarından biri olan Any Video Converter Free'nin ücretsiz sürümünün tabii ki bazı eksikleri var. Ancak ücretsiz bir çözüm arıyorsanız, bu eksikler muhtemelen sizi etkilemeyecek. Any Video Converter Free, birçok video formatını destekliyor, hatta içerisinde temel bir video düzenleyici bulunuyor.
Web sitesi: Any Video Converter Free
5. aTube Catcher
İsmine bakıldığında YouTube'a özel bir yazılım gibi görünse de, aTube Catcher büyük video sitelerinin çoğundan video indirebiliyor. Ancak yazılımı kurarken dikkat edin. Kurulum sırasında bir adware, kurnazca bilgisayarınıza yüklenebilir. Bunu atlatmak için ilk uygulama teklifi için Cancel'a, ikincisinde Decline'a basın. Artık aTube Catcher'ı kötü sürprizler olmadan kullanabilirsiniz.
aTube Catcher, tüm YouTube indirme araçlarında bulunmayabilen bir işlev sunuyor ve birçok videoyu aynı anda indirmenize izin veriyor. Yazılımın ekran videosu kaydetme, video birleştirme ve disk yazma gibi hoş ek özellikleri de var.
Web sitesi: aTube Catcher
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