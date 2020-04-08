Yüzyıllar Önceki Kırmızı Işığın Gizemi Çözülmüş Olabilir

Yüzyıllar önce Japonya'da gökyüzünde ortaya çıkan kırmızı ışığın ne olduğu, araştırmacılar tarafından, aradan geçen çok uzun zamanın ardından, sonunda anlaşılmış olabilir.