Yüzyıllar Önceki Kırmızı Işığın Gizemi Çözülmüş Olabilir

Kısmen efsanevi, kısmen gerçek olan, Japonya'nın köklerinden ve gelişiminden bahseden Nihon shoki, ülkenin en eski resmi metinlerinden bir tanesi. Eserde bahsedilen, alışılmadık uzay olayı bugüne kadar bilim adamları tarafından açıklanamıyordu. Ancak araştırmacılar, yaşanan olağanüstü olayın nedenini bulduklarını söylüyorlar.
30 Aralık 620 tarihinde gerçekleştiği söylenen olayda, gökyüzünde bir "kırmızı işaretin" belirdiği anlatılıyor. Yaklaşık 10 derecelik bir açıya sahip şeklin bir "sülün kuyruğuna" benzediği, insanların gökyüzüne bakarak "bu bir kuş mu?" dediği söyleniyor. Tarihçiler ve gökbilimciler, görünenin bugüne kadar bir aurora veya bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bu açıklamalar tam anlamıyla tatmin edici değildi, çünkü kuzey ışıkları olarak bilinen Aurora Borealis, genellikle sülün kuyruğuna benzemiyor. Kuyruklu yıldızlar ise gökyüzünde kırmızı ışıklar saçmıyorlar.
Yeni araştırma, kuzey ışıkları Japonya kadar güneye ulaşmadığını ancak bu ışıklara 620 yılında daha sık rastlanıyor olabileceğini söylüyor. Bunun nedeni, Dünya'nın kuzey kutbunun o dönemde farklı bir konumda olması, yani Japonya'nın o tarihte manyetik kuzeye daha yakın olabilmesi.
Aralık 620'de Japonya'nın üzerinden bir kuyruklu yıldız geçme ihtimalini düşük olarak değerlendiren ve böyle olsa bile gök cisminden kırmızı ışık çıkmayacağına inanan araştırmacılar, görünen şeyin muhtemelen bir aurora'dan kaynaklandığını söylüyorlar. Araştırmacılara göre yeni bulgular, yüksek manyetik fırtınalar sırasında aurora'ların "sülün kuyruğu" şeklini alabildiğini söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın