iOS 14'ün Derinlerinden, iPhone 12 Pro ve Pro Max Çıktı

iPhone 12 Pro ve Pro Max, henüz yayınlanmayan iOS 14'te yapılan bir keşfe göre arka yüzünde ek bir sensörle gelecek.

iPhone 12 Pro ve Pro Max Yeni Bir Lensle Gelebilir

Sızan bir iOS 14 sürümünde bulunan ipuçları, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ın yeni bir kamera lensiyle geleceğini söylüyor.

Concepts iPhone tarafından keşfedilen çizimde, telefonun arka yüzünün sol üstünde bulunan bir kamera bloğu bulunuyor. Buraya kadar her şey iPhone 11 Pro'ya benzese de, bu kez üç lens değil, dört lens görüyoruz. Ancak çizime bakarak lenslerin aralarındaki farkı söylemek mümkün değil. Üç lens, muhtemelen iPhone 11 Pro'da olduğu gibi ana kamera, telefoto ve ultra geniş kamera. Dördüncü ve gri olan kamera ise Apple'ın iPad Pro 2020'de kullandığı LiDAR kameraya benziyor.

LiDAR kamera, ışığın nesneden geri dönme hızını ölçerek mesafeyi ölçebiliyor. Bu sayede daha iyi artırılmış gerçeklik işlevleri sunulabiliyor ve portre modu güçlendirilebiliyor. Böyle bir işlevin yalnızca iPad'de sunulması zaten biraz garipti. Daha önceki bazı sızıntıların da bir tür derinlik algılama işlevinin iPhone'a geleceğini söylediğini biliyoruz.

iPhone 12 eylülden önce tanıtılmayacağından (ve Covid 19'dan dolayı belki de erteleneceğinden), şimdilik bu kamera işlevlerinden emin olmamız zor.

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