Zoom'a, "En Sonunda" Dedirten Özellik Geliyor

Koronavirüs salgını ile birlikte iyiden iyiye yaygınlaşan telekonferans uygulaması Zoom, en sonunda uçtan uca şifrelemenin (E2EE) önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma hazır olacağını duyurdu. Özellik öncelikle Zoom'un kullanıcılardan geri bildirim alacağı bir teknik ön-izleme olarak sunulacak. Bu dönem 30 gün sürecek ve bu sürecin ardından kalan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
E2EE'nin genele sunulması ile beraber hem ücretsiz hem de ücretli segmentteki kullanıcılar, Zoom üzerinde bir E2EE görüşmesinde 200 katılımcıyı davet edebilecekler. Bu görüşme odaları, ihtiyaç duyan kişiler için daha fazla mahremiyet ve güvenlik sunacak.
Firmanın söylediğine göre Zoom'un E2EE sistemi şu anda Zoom görüşmelerinde kullanılmakta olan GCM şifrelemesinin benzeri olacak. Aradaki fark ise şu: E2EE ile beraber görüşmenin ev sahibi şifreleme anahtarlarını oluşturuyor ve bu anahtarları kamusal-anahtar şifrelemesi ile diğer katılımcılara dağıtıyor. Yani, Zoom'un sunucuları bir görüşmenin içeriğinin görünmesi için gerekli olan şifreleme anahtarını hiç görmüyor.
Önümüzdeki hafta sunulması ile beraber E2EE'yi kullanmak için kullanıcıların hesap seviyesinde E2EE görüşmelerini aktif etmeleri ve görüşme bazında katılım yapmaları gerekiyor. Ancak E2EE modunda Zoom'un tüm özelliklerinin aktif olmadığını da belirtmek gerekiyor. E2EE modunda iken kullanıcılar görüşme sahibinden önce katılım yapamayacak, bulut kaydı, akışı alamayacak, canlı transkripsiyon, Dinlenme Odaları, anketler, 1:1 özel sohbet ve görüşme tepkileri özelliklerini kullanamayacaklar.
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