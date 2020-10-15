iPhone 12 Pro'yla Birlikte Gelecek Olan Apple ProRaw Nedir, Ne İşe Yarar?

iPhone 12 Pro'nun belki de en çok ilgi çeken kamera özelliklerinden bir tanesi, Apple ProRaw. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'a "bu sene ilerleyen günlerde" gelecek olan işlev, ham fotoğraf düzenleme ile hesaplamalı fotoğrafçılığı bir araya getirecek. Peki, bu ne anlama geliyor ve iPhone 12 Pro sahiplerine tam olarak ne sunacak?
Apple ProRaw, ne yeni başlayanları ne de profesyonelleri tam anlamıyla tatmin etmeyen raw formatıyla ilgili bir sorunu çözmeyi amaçlıyor. Raw olarak fotoğraf çekmek bazen tatmin edici olmayan sonuçlar verebiliyor ve ortaya çıkan görüntüler, işlenmiş görüntüler yanında sönük kalabiliyor. Bugüne kadar raw olarak fotoğraf çekmek, Apple'ın Deep Fusion teknolojisinin akıllı çok çerçeveli işlemesinden mahrum kalmak anlamına geliyordu. Ham fotoğrafın pozlamasını ve tonlarını ayarlamak ve iyi bir sonuç elde etmek elbette mümkün, ancak başlangıç noktası bugünün hesaplamalı fotoğrafçılığının sunduğu işlenmiş görüntüler olsaydı nasıl olurdu?
Apple ProRaw bu noktada işe başlıyor ve çok çerçeveli resim işleme ve Deep Fusion, Smart HDR gibi hesaplamalı fotoğrafçılığın faydalarını raw'ın derinliği ve esnekliğiyle birleştiriyor.
Apple, işlevin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor:
"Bunu başarmak için, CPU, GPU, ISP ve sinir motorumuzda yaptığımız işlemin bileşenlerini alan ve bunları herhangi bir deklanşör gecikmesi olmadan yakalama sırasında hesaplanan yeni bir derin görüntü dosyasında birleştiren yeni bir boru hattı inşa ettik. Ve bunu, sezgisel kamera deneyimimizi korurken çeşitli sahnelere dinamik olarak uyarlayarak dört kameranın tümü için yapıyoruz."
ProRaw düzenleme işlevi doğrudan Fotoğraflar uygulamasında gerçekleşecek, ancak işlev sadece burada yaşamayacak. Apple, ProRaw düzenlemenin "diğer profesyonel fotoğraf düzenleme uygulamalarında da" sunulacağını söylüyor. ProRaw'ın üreteceği fotoğrafların boyutları gibi bazı bilinmeyenler hala var, ancak Apple'ın Fotoğraflar uygulamasındaki yaklaşımının her zamanki gibi kullanıcı dostu olacağı anlaşılıyor.
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