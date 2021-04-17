ZTE Axon 30 Ultra 5G, Sıra Dışı Bir Kamera ile Tanıtıldı

ZTE, yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı, üstelik sıra dışı bir kamera ile birlikte! İşte ZTE Axon Ultra 5G, özellikleri ve sıra dışı kamerası...

  • Ercan Uğurlu
ZTE Axon 30 Ultra 5G Sıra Dışı Kamerayla Duyuruldu

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