ZTE Axon 30 Ultra 5G, Sıra Dışı Bir Kamera ile Tanıtıldı

2021, "ultra" telefonların yılı olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra'dan sonra ZTE de kendi ultra telefonu ZTE Axon 30 Ultra 5G'yi tanıttı.
ZTE Axon 30 Ultra 5G, 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri ile birlikte 256 GB depolama alanına sahip olurken, Snapdragon 888 işlemciden güç sağlıyor ve 6.67 inç büyüklüğünde HDR10+ destekli bir ekranla beraber geliyor. OLED panelden oluşan bu ekran 144Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip, ancak bu ekran pek çok rakibinden farklı olarak 1080x2400 piksel çözünürlükte.
Telefonun en dikkat çekici yanını kamera bloğu oluşturuyor. Telefonun arkasında 4 lens yer alıyor, ancak bu kameraların dizilimi biraz ilginç. 3 tane daire şekilli lensin altına yerleştirilen kare şeklinde periskop telefoto lens ile beraber pek çok rakibinden ayrılıyor.
ZTE Axon 30 Ultra 5G'nin 3 kamerası da 64 MP şeklinde. 64 MP çözünürlükteki geniş açılı kamera, Lazer otofokus ve OIS'e yer veriyor ve faz algılamalı odaklama da bulunduruyor. Ana kamera da yine 64 MP olurken, burada 0.7 mikrometrelik lens kullanılmış ve faz algılamalı otofokus unutulmamış. Bir diğer 64 MP'lik kamera ultra geniş açılı olurken, bu kamera ile 120 derecelik çekim yapmak mümkün oluyor. Telefondaki periskop telefoto lens ise 8 MP çözünürlüğünde çekimler yapabiliyor ve 5x'e kadar optik yakınlaştırma sağlayabiliyor. ZTE Axon 30 Ultra 5G'nin ön kamerası ise 16 MP şeklinde.
Telefonun diğer özellikleri arasında 30 fps'de 8K'ya kadar video kaydı, 4600 mAh kapasitesinde batarya, 66W şarj, ekran içi parmak izi tarayıcı, microSD kart yuvası, Gorilla Glass 5 arka yüzey koruması ve Android 11 işletim sistemi bulunuyor.
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