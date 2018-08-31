ZTE Axon 9 Pro, IFA 2018'de Tanıtıldı!
Çinli telefon devi, geride kalan çok kötü ayların yarasını, IFA 2018'de tanıttığı yeni amiral gemisi Axon 9 Pro ile sarmak istiyor!
Çinli telefon devi ZTE'nin 2018 yılında pek de parlak günler geçirmediğini biliyoruz. Şirket, ABD'li üreticilerden donanım satın alma yasağı ile karşı karşıya kaldıktan sonra neredeyse kepenkleri indirmek üzereydi. Ancak ardından ABD'ye yüklü bir ceza ödemeyi kabul etti ve operasyonlarını sürdürmeyi başardı.
İşte o ZTE, IFA 2018'de tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Axon 9 Pro ile aldığı yaraları sarmak istiyor. Zira telefon oldukça güçlü özelliklere sahip.
Axon 9 Pro, çentikli telefon modasına katılan cihazlardan biri. 6.21 inç'lik AMOLED ekranla gelen telefona gücünü, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti veriyor. 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı da bu yonga setine eşlik ediyor.
Telefonun arka yüzündeki çift kamera sistemi, 20 ve 12 megapiksellik iki kameradan oluşuyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Android 8.1 işletim sistemi ile çalışan Axon 9 Pro'nun batarya kapasitesi ise 4.000mAh. Telefonun Eylül ayı içinde, 756 dolarlık fiyat etiketiyle Avrıpa'da raflarda olması bekleniyor.
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