ZTE Axon 9 Pro, IFA 2018'de Tanıtıldı!

Çinli telefon devi, geride kalan çok kötü ayların yarasını, IFA 2018'de tanıttığı yeni amiral gemisi Axon 9 Pro ile sarmak istiyor!

ZTE Axon 9 Pro, IFA 2018'de Tanıtıldı!

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