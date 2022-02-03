Nintendo Switch, 5 Yılda Yakaladığı Satış Rakamıyla Tarihin En Hızlısı Oldu

Nintendo Switch, beş yıldan kısa bir süre içinde Wii'nin ömür boyu satışlarını geride bırakarak 100 milyon satış rakamına ulaşan en hızlı ev konsolu oldu.
Nintendo, küresel yarı iletken sıkıntısı nedeniyle devam eden sorunlara rağmen Ekim ve Aralık 2021 arasında 10,67 milyon adet Switch dağıttığını duyurdu. Bu yeni dağıtım ile Switch, Wii'nin oldukça etkileyici olan 101,63 milyon dağıtımını geride bırakarak 103,54 milyona ulaşmış oldu.
Kısa bir süre önce Nintendo, Nintendo Switch OLED modelini piyasaya sürmüş ve "iyi bir başlangıç yaptığını" söylemişti, ancak bu sırada yeni bir devam ürününün yakın zamanda duyurulması beklentilerini de ortadan kaldırmıştı.
Furukawa, şirketin gelir duyurusundan sonra yaptığı bir açıklamada, "Switch, yaşam döngüsünün tam ortasında ve bu yıla iyi bir ivme ile başladı" dedi ve devam etti: "Switch, pazardaki altıncı yılında ivmesi zayıflayan geçmiş konsollarımızın oluşturduğu modeli yıkmaya ve daha da fazla büyümeye hazır."
Switch'in satışları çok iyi bir şekilde devam ederken, Nintendo'nun, özellikle de Switch'in satışlarını kötü etkileyecek yeni bir donanım sunmayı tercih etmeyeceği rahatlıkla tahmin edilebilir. Başka bir deyişle Nintendo Switch 2'nin yakın gelecekte piyasaya sürülmesinin pek olası olmadığını söyleyebiliriz.
Ömrü boyunca yalnızca 13,56 milyonu aşmayı başaran Wii U'nun feci satışlarından sonra, Switch muhtemelen Nintendo'nun en yüksek beklentilerini bile aştı. Konsol, Mart 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana inanılmaz bir popülerlik yakaladı ve talepler yakın zaman içerisinde azalacak gibi gözükmüyor.
Wii gibi Switch de tüketicilerin kolaylıkla anlayabileceği ve çözebileceği bir ürün. Karma doğası çoğu insanın yoğun yaşam tarzı içerisinde kullanılabilirliğini arttırdığı için daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Evde veya hareket halindeyken oynanabilen bir konsola sahip olmak hala büyük bir yenilik ve bu sayede Nintendo kendini rahatlıkla pazar lideri olarak konumlandırdı.
Kyoto merkezli şirket, Nintendo Switch'in ömrü boyunca mükemmel bir yazılım serisi de sağladı ve ayrıca büyük ölçüde gözden kaçan bir dizi Wii U oyununu sisteme taşıdı. Ayrıca Nintendo'nun Nintendo Labo ve Ring Fit Adventure gibi daha rahat deneyimlerle büyük başarı elde ettiğini de gördük.
Yine de, 25 Şubat'ta piyasaya sürülecek olan Valve Steam Deck ile beraber Switch için artık gerçekten rakip sayılabilecek bir ürün piyasaya sürülecek ve bu rakip şimdiden binlerce oyundan oluşan bir portföye sahip. Valve'ın taşınabilir bilgisayarının pazarın ne kadarına yayılabileceğine bağlı olarak, Nintendo'nun beklenenden daha erken tepki vermesi gerekebilir.
Yine de Nintendo, en azından şimdilik, Switch'i uzun yıllar boyunca desteklemeye devam etmekten açıkça memnun gözüküyor. Switch halen satış rekorları kırmaya devam ederken, firmanın şimdilik yeni bir ürüne ihtiyacı olmadığı kesin...
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