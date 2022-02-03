Nintendo Switch, 5 Yılda Yakaladığı Satış Rakamıyla Tarihin En Hızlısı Oldu

Nintendo Switch, beş yıldan kısa bir sürede şirketin bir önceki hiti Wii'yi geride bıraktı ve en kısa sürede 100 milyon satış barajını geçen konsol olarak tarihe geçti!

  • Levent Öztürk
Switch, beş yıldan kısa bir sürede Wii'yi de geçti
Nintendo

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