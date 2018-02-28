Zuckerberg, Yüz Tanıma İşlevini Sessizce Açtı!

Facebook, işinize yarayacak, bir yandan da çok tartışılacak yüz algılama işlevini sessizce etkinleştirdi!

  • Zeynel A. Öztürk
Zuckerberg, Yüz Tanıma İşlevini Gizlice Açtı!

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