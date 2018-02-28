Zuckerberg, Yüz Tanıma İşlevini Sessizce Açtı!
Facebook, işinize yarayacak, bir yandan da çok tartışılacak yüz algılama işlevini sessizce etkinleştirdi!
- Zeynel A. Öztürk
Facebook, yüz tanıma işlevlerini kullanıma sunmaya başladığını dünya çapındaki kullanıcılarına duyurmaya başladı. Bu tür işlevler, Avrupa Birliği ve Kanada'da kanunların izin vermemesi nedeniyle kullanılmayacak.
Yeni araçlar, etiketlenmediğiniz fotoğraflarınızı bulmanızı sağladığı gibi, yabancıların fotoğrafınızı kullanmasının önüne geçmenizi sağlıyor. Bunun yanında Facebook, görme sorunu yaşayanlara fotoğraflarda ve videolarda kimlerin göründüğünü söyleyebiliyor. Facebook, bu işlevin varsayılan olarak açık olduğunu ancak istenildiği zaman kapatılabildiğini; buna ek olarak her an yeni işlevler ekleyebileceğini belirtiyor.
Facebook, yaptığı açıklamada bu yeniliğin kullanıcıları fotoğrafları konusunda"rahat hissettirmek" olduğunu söyledi. Fotoğrafımızın haberimiz olmadan yüklenmesinden haberdar olmak güzel, ancak Facebook'un tüm bu verilerle ne yapacağı ve yapabileceği, zaten yeterince büyük olan gizlilik endişelerine yenilerini ekleyecek.
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