Zuckerberg'i Başkanlıktan İndirme Girişimi

Fiyaskolar karşısında bana mısın demeyen Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i indirmek için düğmeye basıldı!

Zuckerberg'i Başkanlıktan İndirme Girişimi

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

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