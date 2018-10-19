Zuckerberg'i Başkanlıktan İndirme Girişimi
Fiyaskolar karşısında bana mısın demeyen Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i indirmek için düğmeye basıldı!
Mark Zuckerberg, son zamanlarda daha önce hiç olmadığı kadar eleştiriye maruz kaldı. Facebook'un yaşadığı gizlilik fiyaskosu ve hack olayları sonrasında bunun gayet doğal olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak yaşananlar Zuckerberg'in güçlü konumunu pek değiştirmedi.
Ancak bu durumu değiştirmek isteyenler var. Önde gelen Facebook yatırımcıları ve fon yatırımcıları, Mark Zuckerberg'i başkanlık koltuğundan indirmek için baskı yapmaya başladılar. Talep büyük oranda sembolik, çünkü Zuckerberg yönetim kurulunu neredeyse tam olarak kontrol ediyor. Yine de böyle bir şeyin bu günlere denk gelmesi, firmanın canını muhtemelen sıkacak.
New York saymanı Scott Stringer bir açıklamasında Facebook'un bu durumdan kurtulmak, Amerikan halkı ve yatırımcılar arasında tekrar güven elde etmek için bağımsız bir yönetim kurul başkanına ihtiyacı olduğunu belirtiyor.
Facebook'ta oylama gücünü almaya yönelik çeşitli girişimler daha önce de oldu, ancak hiçbiri işe yaramadı. Bu son teklif, sosyal devin 2019'daki hissedarlar toplantısında oylanacak.
Zeynel A. Öztürk
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