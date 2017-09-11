Özetle

Yüksek performans beklentisi olan masaüstü bilgisayar kullanıcılarının böylesi bir SSD'ye geçmesi gerekiyor. Test Merkezi'mize yollanan model 512 GB ( 1370 TL ) kapasiteliydi fakat ürünün ayrıca; 1 TB ( 2593 T L) ve 2 TB ( 5412 TL ) kapasiteli modelleri de mevcut.

Kimler Almalı

Bilgisayarının performansını yukarıya taşımak isteyenler mutlaka Samsung 960 Pro M.2 SSD'ye bir göz atmalı.

Samsung 960 Pro M.2 SSD, yüksek performans bekleyenlere özel bir SSD oluyor.

Gerek günlük kullanım gerekse performans gerektiren uygulamalar olsun bilgisayarla çalışma deneyimimizi belirleyen en büyük kriter tepki süresidir. Yani bir menüye tıkladığınızda ya da bir dosya kopyalarken bunun anında gerçekleşmesini isteriz.

Benzer şekilde bilgisayarımızın açılışta ve kapanışta bizi bekletmesi çok sinir bozucudur. Özellikle yavaş bir diskiniz varsa o eski söz sık sık aklınıza gelebilir: "Bütün bilgisayarlar aynı hızda bekler". Kesin olan bir şey varsa o da beklemeyi sevmiyor oluşumuz.

Yüksek performans

Samsung 960 Pro M.2 SSD, işte tam da böyle durumlar için üretilmiş. M.2 biçimi sayesinde kasanızda yer kaplamayıp doğrudan anakart üzerine monte edeceğiniz bu SSD, sıralı okuma (3500 MB/s'ye kadar) ve yazma (2100 MB/s'ye kadar) aktarım hızı testlerinde göz kamaştırıcı sonuçlara imza atarak adeta Non-Volatile Memory Express (NVMe) arabirimi kategorisini yeniden tanımlıyor.

Sıradan bir SSD'den yaklaşık 6-8 kat hızlı bu skorlar, SSD'nin yüksek performans arayan kullanıcıları hedeflediğinin de en büyük göstergesi.

Performans seviyelerini izlemek ve aşırı ısınmadan korunmak için dinamik termal koruma teknolojisi ile donatılan Samsung 960 Pro ile gelen Magician yazılımı ise sunduğu zengin özelliklerle SSD üzerinde tam bir kontrol elde etmenizi sağlıyor.

Samsung 960 Pro M.2 SSD Teknik Özellikleri Ürün Modeli Samsung 960 Pro M.2 SSD Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 90 Üretici Samsung Firma Samsung (212) 288 56 38 Teknik Detaylar Arayüz M.2 PCIe (NVMe) Kapasite 512 GB Okuma Hızı 3500 MB/s Yazma Hızı 2100 MB/s

Alternatifleri

Alternatif olarak Kingston KC1000 480GB PCle SSD modelini de inceleyebilirsiniz.