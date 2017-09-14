Akıllı telefondan beyin hasarı!

Akıllı telefonları kullanarak bir kaza sonrası beyin hasarı alıp almadığınızı öğrenmeniz mümkün.

Washington Üniversitesi araştırmacıları ise, SRT yönteminin dijitalleşmiş halini, birtakım fonksiyonlarla güçlendirerek akıllı telefonlar üzerine getirmiş. Akıllı telefonlar üzerindeki kamerayı kullanarak beyin travmasını ölçümleyen PupilScreen uygulamasını geliştiren araştırmacılar, böylece basit kazalardan ağır yaralanmalara kadar çok sayıda olayda hızlı teşhis koyulabilmesini amaçlıyorlar. Kamerayı kullanarak gözbebeği hareketlerini takip eden uygulama, buna dayalı olarak birtakım analizler gerçekleştiriyor ve edindiği bilgileri raporluyor.

PupilScreen uygulamasının nasıl çalıştığını hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.