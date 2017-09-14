Oynat Akıllı telefondan beyin hasarı! Akıllı telefonları kullanarak bir kaza sonrası beyin hasarı alıp almadığınızı öğrenmeniz mümkün.

Akıllı telefondan beyin hasarı!

Akıllı telefonları kullanarak bir kaza sonrası beyin hasarı alıp almadığınızı öğrenmeniz mümkün.

Washington Üniversitesi araştırmacıları ise, SRT yönteminin dijitalleşmiş halini, birtakım fonksiyonlarla güçlendirerek akıllı telefonlar üzerine getirmiş. Akıllı telefonlar üzerindeki kamerayı kullanarak beyin travmasını ölçümleyen PupilScreen uygulamasını geliştiren araştırmacılar, böylece basit kazalardan ağır yaralanmalara kadar çok sayıda olayda hızlı teşhis koyulabilmesini amaçlıyorlar. Kamerayı kullanarak gözbebeği hareketlerini takip eden uygulama, buna dayalı olarak birtakım analizler gerçekleştiriyor ve edindiği bilgileri raporluyor.

PupilScreen uygulamasının nasıl çalıştığını hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

İnternetten Nasıl Para Gönderilir?
Akıllı saatler ve bileklikler mercek altında!
Cepler 40 senede nereden, nereye geldi?
Toshiba Portégé G910
Akıllı Telefon
Teknoloji devinden akıllı telefon hamlesi!
HTC TOUCH 3G
Bu Galaxy S8'e ne dersiniz?
Huawei Ascend Mate
İşte Surface Phone!
 