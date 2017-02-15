Aynı Anda 88 Uydu Fırlatılacak
88 uydudan oluşan filo, her gün yörüngeden Dünya'nın fotoğraflarını çekecek!
Bir grup bilim insanı ve mühendis, Sevgililer Gününde ağızlarını çikolata tıka basa doldurmak yerine krep yerken uzaya roket yollamayı planlıyor.
Planet şirketinin çalışanları yörüngeye 88 adet mini uydu taşıyan bir roket yollamayı, ve bunu yaparken krep yemeyi planlıyor. Planet'in fırlatma ve işletme yöneticisi Mike Safyan bir röportajda "Krep yeme adetimiz 2013'te fırlattığımız ilk roket sırasında başlamıştı." dedi.
"Roketin fırlatılması sabahın erken bir saatinde gerçekleşecekti, bu yüzden biz de toplanıp roketin kalkışını izlerken krep yiyerek kahvaltı yapmaya karar verdik. Bu geleneği o zamandan beri sürdürüyoruz."
Roketin Sevgililer Gününde fırlatılması dışında, Planet için özel olmasının sebebi bu roketin yörüngeye aynı anda toplam 88 uydu taşıyacak olması. Uzay teknolojilerinde nispeten genç olan şirket yaptığı açıklamada, bu 88 uydunun amacının Dünya'nın uzay fotoğraflarını güncel tutmak olduğunu söyledi.
Normalde altı ayda bir güncelleme yapan günümüz uydularına kıyasla, Planet'in yeni uydu filosu Dünya'nın uzay görüntüsünü her gün güncelleyecek. Bu teknolojiden tarımın, orman koruma derneklerinin, harita uygulamalarının büyük fayda sağlayacağı açıkandı.
Ali Ruhi Öztürk
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