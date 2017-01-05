Bedava Windows 10'a Yükseltme Fırsatı Hala Bitmedi!

Windows 10'a geçmeyen ancak pişman olan Windows 7/8.1 sahipleri için bedava geçiş yollarının henüz kapanmadığı ortaya çıktı!

Bedava Windows 10 Fırsatı Hala Bitmedi!

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