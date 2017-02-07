Bir Sonraki Yenilik Bükülebilen Ekranlar Olabilir!

Cep telefonlarında bir sonraki büyük yenilik, belki de bükülebilen ekranlar olacak! İşte onlar hakkında bilmeniz gereken 5 şey...

Bir Sonraki Yenilik Bükülebilen Ekranlar Olabilir!

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