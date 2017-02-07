Bir Sonraki Yenilik Bükülebilen Ekranlar Olabilir!
Cep telefonlarında bir sonraki büyük yenilik, belki de bükülebilen ekranlar olacak! İşte onlar hakkında bilmeniz gereken 5 şey...
Telefonunuzun ekranına baktığında düz bir cam görüyorsunuz, öyle değil mi? Ekranlar, yıllardır düz bir cam veya plastik parçasından oluşuyor. Tabi piyasadaki tüm ekranlar dümdüz değiller; son dönemde üreticiler, kavisli ekranlara yönelmeye başladılar. Peki sırada hangi teknoloji var?
Üreticiler şu sıralar esnek ekranlar üzerinde var güçleriyle çalışıyor. Peki esnek veya bükülebilen ekran, tam olarak nedir? İşte esnek ekranlar hakkında bilmeniz gereken 5 şey.
1. OLED'den ibaret değiller
LCD ekranlar OLED'ten daha çok katman içerseler de, LCD'ler de bükülebilir yapıya sahip olabiliyor. Apple'ın ekran sağlayıcılarından Japan Display, geçtiğimiz günlerde 5,5 inç'lik bir esnek LCD ekran geliştirdiğini duyurmuştu.
Her şey burada bitmiyor. Mühendisler, sürekli bükülmeye rağmen ekrandaki görüntüyü sabit tutabilecek maddeler oluşturmanın yollarını arıyorlar. Bu çok zor bir iş olsa da, teknoloji firmaları pes edecek gibi görünmüyorlar.
2. Dayanıklılık çok önemli
Bükülebilen ekranların en önemli avantajlarından bir tanesi, üzerinde bulunduğu cihazı daha dayanıklı hale getirmesi. Bükülebilen ekranlı telefonlar, basınç altında esneyebiliyorlar. Dolayısıyla bükülebilen ekranlar yeterince olgunlaştığında, çatlayan ekranlar tarihe karışabilir.
Corning gibi üreticiler şu an Willow adlı bükülebilen bir cam üzerinde çalışıyorlar. Kağıt inceliğindeki bu cam, kağıt gibi kıvrılabilse de, fazla kıvrıldığında kırılıyor. Bu yüzden gerçek anlamda bükülebilen ekranlar için henüz kat edilmesi gereken bir mesafe var.
3. Samsung ve LG'nin yanında Apple da bükülebilen ekranlara adım atabilir
Samsung'un 2017'nin üçüncü çeyreğinde Galaxy X adlı katlanan bir telefon tanıtacağı, bu telefonun ekranının dışa doğru katlanacağı söyleniyor. LG ise iddialara göre dışa doğru katlandığında tablete dönüşen bir telefon tanıtacak.
Bu sırada 9to5Mac'e göre Apple, bükülebilen ekranlı iPhone fikrini değerlendiriyor. Yine de katlanan iPhone'u yakın bir gelecekte görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.
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