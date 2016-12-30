CES 2017'de Bizi Bekleyen 4 TV Trendi!
CES 2017'de ortaya çıkması beklenen yeni TV modellerine, işte bu 4 özellik damga vuracak!
Las Vegas'ta Ocak'ta başlayacak olan CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, ses ve video cihazları, otomobil teknolojileri, giyilebilir teknolojiler ve sayısını tahmin edemediğimiz aksesuarı önümüze serecek. Ancak televizyonlar, her zaman olduğu gibi CES'teki ilginin büyük kısmını üstüne çekecek . Biz de bu yazımızda CES 2017'de karşılaşacağımız TV trendleri hakkında sizleri şimdiden bilgi sahibi yapmak istedik.
OLED ekranlar
Büyük ekranlı OLED'leri toplu olarak üretebilen tek firma olan LG, bu avantajını kullanmaya devam edecek. Sony'nin OLED TV'si tanıtılsa bile, LG'nin panelini kullanacak. OLED TV fiyatlarının düşmesini bekliyoruz, ancak ne kadar düşeceğini etkinlikte göreceğiz.
HDR gibi reklam sözcükleri
Geçen sene karşımıza çıkan HDR teknolojisi, neredeyse her yere girmeye başladı. CES 2017'de tanıtılacak TV'lerin belki de hepsinin HDR özelliği sunduğunu göreceğiz. Ucuz TV'lerde HDR, görüntü kalitesini iyileştirmeyecek ancak üretici elbette size bunu söylemeyecek.
4K zamanı
Düşük çözünürlüklü TV'ler CES'te yine olacak ancak onlara rastlamakta zorlanacağız. Sergilenen TV'lerin neredeyse hepsi, 4K çözünürlüğe sahip olacak.
3D TV öldü, sırada kavis mi var?
Samsung, 3D özelliğini geçen sene tüm TV'lerinden kaldırmıştı. Bununla birlikte firma kavisli TV'lere dokunmadı. Rakip LG ise kavisli TV'lerini azalttı. Samsung'un kavisli TV'leri bu sene de satmaya çalışıp çalışmayacağını biz de merak ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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kavisli tv'nin avantajı ya da tercih sebebi nedir?