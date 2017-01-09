CES 2017'nin En İyileri!
CES 2017'de bu yılın yıldızları hangileriydi? İşte CES 2017'nin en iyileri...
Yavaşça geride bıraktığımız CES 2017, yapay zekanın her yere girmeye başladığını bizlere gösterdi. Devasa teknoloji etkinliği elbette bununla yetinmedi, çok ince TV'leri ve gerçeğe dönüşmeye yakın otomobil konspetlerini bizlere sergiledi.
Peki CES 2017'nin en iyileri hangileriydi? CHIP Online ve içerik ortağı TechRadar olarak, Las Vegas'taki şovun en iyilerini seçtik. İşte CES 2017'nin en iyileri.
En iyi gösteri: LG OLED W7 Signature Serisi TV
CES, yeni TV'lerin kendini sergilemesi için her zaman en iyi yerlerden biri olmuştur. Bu yıl LG'nin OLED W7 Signature Series TV'sinin etkileyiciliğine ise ulaşan kimse olmadı. Sadece 2.57mm kalınlığındaki cihaz, dört farklı HDR türünü destekliyor ve kendi Dolby Atmos soundbar'ına sahip.
En çok ilgi gören: Nvidia Shield (2017 Edition)
Yenilenen kontrolleri, 4K HDR akış seçeneği ve dahili Google Assistan desteğiyle yeni Nvidia Shield, birçok işlevi küçücük gövdesine sığdırıyor.
En iyi telefon: Asus Zenfone AR
Önde gelen üreticiler, cihazlarını bir ay sonraki MWC'ye saklasalar da, Asus erken davranarak Zenfone AR'ı CES 2017'de tanıttı. Google'ın Tango artırılmış gerçeklik teknolojisini içeren telefon, 5,7 inç'lik 2560x1440 Super AMOLED ekrana, 8GB RAM'e, 23MP derinlik ve hareket algılayıcıya, Snrapdragon 821 işlemciye sahip.
En iyi laptop: Dell XPS 13 2-in-1
XPS 13 2-in-1, göz alıcı IGZO ekranı, inceliği, Windows Hello uyumluluğu, Thunderbolt genişleme sürücülerini ve aksesuarlarını desteklemesiyle harika bir laptop.
En iyi TV: LG OLED W7 Signature Series
Listede az önce rastladığınız LG OLED W7, doğal olarak CES 2017'nin en iyi televizyonuydu. Dolby Vision'lı Sony OLED'i ve Samsung QLED ekranları geçmeyi başaran W7 için şimdiden para biriktirmeye başlasanız iyi edersiniz. Mart'ta satışa sunulacak olan TV, 10.000 dolarlık fiyatıyla bütçeleri zorlayacak gibi görünüyor.
En iyi dijital kamera: Panasonic Lumix GH5
İlk olarak Photokina 2016'da gördüğümüz Lumix GH5, 20,3MP sensörü, OLED vizörü ve selefine göre iki kat daha hızlı otomatik odaklanmasıyla bir Micro Four Thirds kamerasından bekleyeceğiniz her şeye sahip.
En iyi ses aksesuarı: LG SJ9 Sound Bar
Dahili Dolby Atmos desteğine sahip LG SJ9, ses dosyalarını 24-bit'e up-sample edebiliyor.
En iyi All-in-One PC: HP Envy 34
34 inç'lik HP Envy 34, 3440 x 1440 çözünürlüklü kavisli ekranıyla bakanların ilgisini çekecek kadar güzel.
En iyi otomobil konsepti: Toyota Concept-i
Geleceğin otomobilini şöyle bir hayal edin; muhtemelen Toyota Concept-i'ye benzer bir şeyler hayal edeceksiniz. Toyota'nın gelecek konseptinde yapay zeka, her şeyi ele geçirmiyor; bunun yerine sizi güvenlik işlevleriyle donatıyor.
En iyi giyilebilir teknoloji: Misfit Vapor
Birkaç senedir giyilebilir teknoloji alanında olan Misfit'in dokunmatik ekranlı bir akıllı saati yeni üretmiş olması şaşırtıcı. Ancak 199 dolarlık Misfit Vapor, 1,4 inç AMOLED ekranı, Snapdragon 2100 işlemcisi, 4GB depolama alanı, GPS ve kalp ritmi sayacıyla ilginizi çekecek kadar iyi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın