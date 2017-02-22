Çinli Taksi Uygulaması İngilizce'ye Çevriliyor
Çin'in en popüler uygulamalarından biri, İngilizce'ye çevriliyor, ancak beraberinde küçük bir sorun da getiriyor!
Çin'in en popüler taksi uygulaması, Didi Chuxing, İngilizce sürümüyle Batı'ya geliyor. Henüz App Store'da İngilizce uygulamalar arasına katılmamış olsa da, bazı Şangay sakinleri İngilizce sürümün kendilerine açıldığını söylüyor.
Bu sakinlerden biri olan Mathieu Bouchara, uygulamanın arayüzünün İngilizce'ye döndüğünü, hatta Çince adreslerin otomatik olarak tercüme edildiğini bildirdi. Ancak bu İngilizce bilen kullanıcılara yardımcı olmaktan çok dert olacak gibi görünüyor. Bunun sebebi ise çevirilerin otomatik olarak kelime kelime yapılması. Aslında Çince'de özel isim olan yer isimlerini çevirmeye çalışan uygulama, kullanıcıların aklını karman çorban ediyor.
Bouchara, "Tai Fu Ming Di Nan Men" adresine gidiyordu, ancak adreste Çince harflerin eksik olduğunu fark etti. Otomatik tercüme gitti yerin ismini "Bölge Şangay Çin Güney Kapısı" şeklinde mantıksız bir isme çevirmişti.
Uygulamanın yardım sayfası da İngilizce'ye çevrilmiş durumda, ancak uygulamanın diğer bir çok parçası hala Çince.
Görünüşe bakılırsa Didi'nin İngilizce sürümü kapalı deneme aşamasında. Çin'de yaşayan ancak telefonlarında İngilizce arayüz seçili olan kullanıcılardan bazıları uygulamayı açtıklarında İngilizce arayüzle karşılaştılar, ancak bazıları uygulamanın hala Çince olduğunu söylediler.
Uber ile rekabet edebilmek için ilk önce Kauidi Dache adlı taksi şirketiyle birleşen Didi, belli ki arayı açmak için İngilizce arayüz geliştirmeye çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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