Donald Trump'ın Müthiş Yükselişi, Birinciliğe Yetmedi!
Bill Gates, Donald Trump, Barack Obama ve diğerleri... İnsanlara, en fazla hayran oldukları kişiyi soran anketten ilginç sonuçlar çıktı...
Gallup anket şirketi şu sorunun cevabını bulmak için bir araştırma yaptı: "Günümüzde hayatta olan, en çok hayran olduğunuz kişi kim?"
Yeni seçilen ABD başkanı Donalt Trump, 7 ila 11 Aralık tarihleri arasında rastgele seçilen 1.028 yetişkin Amerikalı tarafından verilen oyların yüzde 15'ini aldı. Bu, Papa Francis'den 11 puan, Bernie Sanders'dan 13 puan ve şaşırtıcı şekilde Bill Gates'den 14 puan daha yüksek. İşin ilginci, yüzde 1'lik oran bile, Bill Gates'in en güvenilir teknoloji ismi olması için yeterli olmuş durumda. Trump'ın geçemediği tek kişi Barack Obama ise 7 puan farkla birinci sırada.
Anketin hileli veya taraflı olduğu hakkında herhangi bir kanıt yok. Telefon üzerinden gerçekleştirilen anketin dokuz yıl üst üste birincisi Başkan Obama oldu. Birinci olamasa da bu anket Trump'ın kaydettiği ilerlemenin bir göstergesi.
Trump'ın 2011'deki puanı yalnızca yüzde 1'di. Takip eden üç yıl zar zor bir tırmanış gösterdi. Geçen yıl yüzde 5 kazandı. Ve şimdi Stephen Hawking, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i geride bırakarak ikinci sıraya kadar yükseldi.
Kadınlar arasında yapılan ayrı bir ankete göre Michelle Obama (yüzde 8) geçen yıl bir puanlık bir düşüşle yüzde 12 olan Hillary Clinton'dan sonra geldi. Yine de bu zafer, Clinton'un şu anda Amerika'nın en beğenilen kadını olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Diğer önde gelen isimler Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres idi.
Ali Ruhi Öztürk
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