Eski Mozilla Mühendisi: "Antivirüs Kullanmayın!"
Firefox'un önemli ismi, üçüncü parti antivirüsün işe yaramaktan çok yıktığını iddia etti ve tahmin ettiğiniz tavsiyeyi yaptı!
Eski bir Mozilla mühendisi, üçüncü parti antivirüs uygulamalarının "yazılım ekosistemini zehirleyebileceğini" ileri sürdü. Eski çalışan, kullanıcılardan antivirüse para vermemelerini, kullanıyorsa kaldırmalarını ve yalnızca Windows Defender'ı kullanmalarını istedi.
Üçüncü parti antivirüslere hiç hoş bakmayan Robert O'Callahan, bu yazılımların "standart güvenlik uygulamalarına" uymadığını söyledi. O'Callahan'a göre antivirüsler, "işgal edici ve kötü yazılmış kodları nedeniyle web tarayıcısı geliştiricilerinin ve diğer geliştiricilerin kendi güvenliklerini geliştirmesine engel oluyorlar ve yazılım ekosistemini zehirliyorlar."
Mühendis, antivirüslerin web tarayıcılarının işleyişini olumsuz etkileyebildiğini, bu durumda kullanıcının sorunun tarayıcıdan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi ve şunları ekledi:
"AV yazılımı birkaç kez Firefox güncellemelerini engelledi ve kullanıcıların önemli güvenlik onarımlarını almasını imkansız hale getirdi. Geliştiricilerin zamanının büyük bir kısmı, AV'den kaynaklanan sorunlarla uğraşmakla geçti; bu zamanı güvenlik konusunda gerçek geliştirmeler yaparak harcayabilirdik."
Antivirüs üreticileri, Symantec'in oniki ürününde sıfırıncı gün açığının çıkması, AVG'nin tarayıcı ve arama geçmişini satmaya izin veren gizlilik ilkeleri gibi nedenlerde son dönemde ateş altında. Microsoft ise Windows 10'u gelmiş geçmiş en güvenli platform haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
O'Callahan, Windows 7 ve öncesinde Microsoft'un araçlarının pek güvenli olmadığını, "üçüncü parti AV yazılımlarının sizi kör talihten biraz daha uzak tutabileceğini" söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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Eğer antivirüslerden medet umuyorsanız, Allah'a emanetsiniz demektir. Antivirüsler ki bunlara Defender da dahil, güvenliğinizi asla sağlayamaz. Bu yüzden 11 senedir antivirus kullanmıyorum. Her mail'i okuyor, her dosyayı açıyor, her siteye giriyor, her taşınabilir ortamı ve cihazı sistemlerimde kullanıyorum. 11 sene boyunca bir kere bile virüs bulaşmadı, bir kere bile bağımsız hacker kaynaklı güvenlik ihlali yaşamadım. Free Comodo Internet Security'i ve Free Restore Rx tavsiye ederim...
Antivirüs firmaları ve web tarayıcı firmaları arasında geliştirilecek ilişkiler güvenlik ve her yönden faydalı olacaktır.