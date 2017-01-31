Eski Mozilla Mühendisi: "Antivirüs Kullanmayın!"

Firefox'un önemli ismi, üçüncü parti antivirüsün işe yaramaktan çok yıktığını iddia etti ve tahmin ettiğiniz tavsiyeyi yaptı!

Eski Mozilla Mühendisi: "Antivirüs Kullanmayın!"

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Eğer antivirüslerden medet umuyorsanız, Allah'a emanetsiniz demektir. Antivirüsler ki bunlara Defender da dahil, güvenliğinizi asla sağlayamaz. Bu yüzden 11 senedir antivirus kullanmıyorum. Her mail'i okuyor, her dosyayı açıyor, her siteye giriyor, her taşınabilir ortamı ve cihazı sistemlerimde kullanıyorum. 11 sene boyunca bir kere bile virüs bulaşmadı, bir kere bile bağımsız hacker kaynaklı güvenlik ihlali yaşamadım. Free Comodo Internet Security'i ve Free Restore Rx tavsiye ederim...

Antivirüs firmaları ve web tarayıcı firmaları arasında geliştirilecek ilişkiler güvenlik ve her yönden faydalı olacaktır.

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