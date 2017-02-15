Galaxy J7 ABD Sürümü GFXBench'te Görüldü
Samsung Galaxy J7 (2017)'nin ABD sürümü GFXBench'te detaylarını gösterdi!
Samsung'un henüz piyasaya çıkmamış telefonu Galaxy J7 (2017)'nin iki varyasyonunu GFXBench'te zaten görmüştük. Bunlar SM-J727P ve SM-J727A, ve sistem özellikleri ise 1.5GHz sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemci ve 2GB RAM olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Galaxy J7'nin ABD varyasyonu ortaya çıkmış gibi görünüyor, model adı ise SM-J727VL.
GFXBench'in yayınladığı bilgilere göre, SM-J727VL 1.4GHz dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemci, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın içinde ayrıca bir Qualcomm Adreno 308 grafik işlemcisi de bulunuyor. Diğer özelliklerin tümü aynı, bu yüzden 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera, ayrıca Android 7.0 Nougat bekleyebiliriz.
Şimdilik hangi dağıtımcı firmaların cihazı satacağını bilmiyoruz. Daha önceki bir rapor Verizon, AT&T ve US Cellular'ın tahminen cihazı satacak ilk mağazalar olduğunu açıklamıştı. Amerikan varyasyonun isminin Galaxy J7 Sky Pro olması bekleniyor. Samsung henüz cihazın resmi çıkış tarihini açıklamadı.
Ali Ruhi Öztürk
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