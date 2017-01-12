HTC U Ultra ve HTC U Play , Yeni Yapay Zeka ile Geldi!
HTC, yeni bir dijital asistanla gelen HTC U Ultra ve HTC U Play'i tanıttı!
HTC'nin birkaç hafta önce "U" harfiyle bizi merak ettirdiği telefon, iki farklı telefon olarak gerçeğe dönüştü: HTC U Ultra ve HTC U Play. Telefonlar yeni cam tasarımla gelirken, bir dijital asistana da yer veriyor.
İki telefon arasında özellikleri daha üstün olan HTC U Ultra, Qualcomm Snapdragoon 821 yonga seti, 4GB RAM, geniş QHD 5,7 inç ekran, USB-C portu (kulaklık girişi yok) ve 3.000mAh pil ile geliyor. Telefonun arka tarafındaki 12 megapiksellik kamera, HTC 10'un kamerasıyla aynı ancak ondan daha hızlı odaklanıyor. Ön tarafta, üstte bulunan "şerit" şeklindeki ekran ise LG V20'dekine benzer bir biçimde çalışıyor.
HTC U Play ise cam tasarıma sahip, orta seviye bir telefon. İşlemci olarak Mediatek Helio P10 chipset'i kullanan U Play, 3GB RAM, 16 megapiksel arka kamera ile geliyor.
HTC'nin yeni dijital asistanı HTC Sense Companion, aslında tanıtımın en önemli noktalarından biriydi. Yeni yapay zeka, kişilerinizi favorilere ekleme önerisinde bulunabiliyor, pili daha iyi izliyor ve ömrünü uzatmak için öneriler sunuyor, yakınlarınızdaki restoranları söyleyebiliyor. HTC U, yüksek güçlü dört mikrofonu yoluyla sizi sürekli olarak dinlediğinden, piyasadaki en "takipçi" telefonlardan. Telefonun amacı, anahtar kelimeyi söylediğinizde komutlarınızı alıp, yerine getirmek.
Yeni telefonlar, Hi-Res Audio kulaklıklarla geliyorlar ancak telefonda kulaklık girişi olmadığından, kulaklıkları USB-C üzerinden kullanmanız gerekiyor. Kutudan herhangi bir dönüştürücü de çıkmıyor.
HTC U Ultra, Avrupa'da Şubat ortasında, Asya'da ise daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi yok, ancak HTC U Ultra'nın üst seviye amiral gemisi çizgisinin altında fiyatlandırılması, U Play'in ise fiyat olarak orta seviyenin üst bölümünde yer alması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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