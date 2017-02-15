Huawei P10'un Resmi Videosu Yayınlandı

Huawei'nin MWC 2017'de göreceğimiz yeni amirali P10 için resmi video geldi!

Oynat Huawei, P10 için resmi video yayınladı Huawei'nin MWC 2017'de göreceğimiz yeni amirali P10 için resmi video geldi.

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