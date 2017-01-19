LG G6'nın Tanınım Günü Belli oldu!

LG G6'nın çıkış tarihi, bu sefer günüyle birlikte ortaya çıktı! İşte LG'nin yeni amiral gemisini sahneye çıkartacağı gün...

LG G6'nın Tanınım Günü Belli oldu!

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