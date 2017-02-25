LG X Power 2 ve Devasa Pili MWC'den Önce Açıklandı
İnanılmaz pil ömrü, LG'nin yeni telefonunu rakiplerinin önüne taşıyacak gibi görünüyor!
MWC tam kapının eşiğindeyken, LG orta menzilli akıllı telefonu X Power 2'yi duyuruyor. Telefonun en göze çarpan özelliği 4,500 mAh kapasiteli pili. LG'nin açıklamasına göre X Power 2'de yaklaşık 15 saat video izliyebileceğiz, 14 saat GPS ya da 18 saat boyunca internette dolaşabileceğiz. Cihaz ayrıca yüksek-hızlı şarj teknolojisini de destekliyor, bu da pili 2 saatte tamamen şarj edebileceğimiz anlamına geliyor.
X Power 2, 5.5-inçlik HD bir ekrana sahip. Comfort View adlı bir özellikle gelecek olan telefon, akşam ve gece saatlerinde otomatik olarak ekrandan yayılan mavi ışığı azaltarak göz yorulmasını azaltacak.
Cihazın işletim sistemi Android 7.0 Nougat olacak ve bir çok renk seçeneği ile piyasaya sunulacak: Black Titan, Shiny Titan, Shiny Gold, ve Shiny Blue. Cihazın fiyatı, piyasaya sürüldüğünde belli olacak ve ilk olarak Mart'ta Latin Amerika piyasaya sürülecek.
Ali Ruhi Öztürk
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