Microsoft da Drone'lar ile İlgilenmeye Başladı!
Microsoft, bir drone yazılımı firmasına önemli bir yatırım yapıyor!
Görünene göre Microsoft da drone uçuşları ile ilgilenmeye başladı. Yazılım üreticisi, diğer endüstri yatırımcıları ile beraber Dünya'nın bir numaralı dronelar için hava trafiği yönetimi yazılımı sağlayıcısı olan yeni firma AirMap için 26 milyon dolarlık bir katkı yapmaya hazırlanmakta.
Yaıtrımcı grubu aynı zamanda Airbus, Qualcomm, teknoloji firmaları Rakuten ve Sony, Çinli drone üreticisi Yuneec firmalarını da içermekte. Şu anda sadece 50 çalışanı olan firmanın merkezi Santa Monica, Kaliforniya'da yer almakta ve firma, Berlin ile Silikon Vadisi'nde de ofis açmayı planlamakta.
Microsoft'un yatırım kolu Microsoft Ventures, bu yatırımın AirMap'in Microsoft kaynaklarını, yazılımını ve yapay zeka araçlarını kullanmasına izin vereceğini söylemekte.
İki yıl önce kurulan AirMap, tüm drone'ların %80'i için gerçek zamanlı trafik yönetimi hizmeti sunmakta ve bu drone'lar hem pilot edilenler hem de otonom olanları içermekte. Yazılım, hem ticari hem de eğlence amacıyla kullanılan drone'larda bulunmakta. Dünya genelinde 125'ten fazla hava alanı, AirMaps'in yazılımını kullanarak droneların çevrelerindeki alanda uçmalarına, geçmiş ve var olan drone uçuşlarının görülmesine, uçuş bilgilerinin takip edilmesine ve drone pilotları ile iletişime geçilmesine imkan tanıyor...
Levent Öztürk
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