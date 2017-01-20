Nokia 6, Bir Dakikada Tükendi!

HMD Global'in geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu Nokia 6'nın "kapış kapış satıldığı" ortaya çıktı!

Nokia 6, Bir Dakikada Tükendi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Nokia nın adı da kalitesi de yeter titreyin Apple ve Samsung

Bizim boş ağızlarda anca konuşsun. Onlar sata dursun...

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