Nokia, MWC'de Yeni Bir 3310'la Geri Dönebilir!

Yeni iddialara göre Nokia, bu ayki MWC'de dört telefon tanıtacak ve üstelik bunlardan biri, bize oldukça tanıdık gelebilir!

Nokia, MWC'de Yeni Bir 3310'la Geri Dönebilir!

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