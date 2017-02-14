Nokia, MWC'de Yeni Bir 3310'la Geri Dönebilir!
Yeni iddialara göre Nokia, bu ayki MWC'de dört telefon tanıtacak ve üstelik bunlardan biri, bize oldukça tanıdık gelebilir!
Sadece birkaç hafta sonra başlayacak olan MWC 2017'de Nokia'nın dört yeni telefonuyla tanışacağız. Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir bilgiye göre bu telefonlardan biri, bizlere Nokia'nın ilk zamanlarını hatırlatabilir.
Venture Beat'ten Evan Blass'a göre Nokia markalı telefon üretme yetkisine sahip olan HMD, Barcelona'daki mobil şovda dört yeni cihaz gösterecek. Bu cihazlardan ilki, aslında Çin'de satılan Nokia 6. Android 7 ile gelen Nokia 6'da 64GB depolama alanı, 4GB RAM, 5,5 inç Full HD ekran, tek parça tasarım gibi özellikler bulunuyor. HMD, MWC'de Nokia 6'dan bahsetmekle yetinebileceği gibi cihazın satış alanını genişlettiğini de duyurabilir.
Sonraki iki cihaz ise Nokia 5 ve Nokia 3. Alt düzeyde özelliklere sahip olacağı söylenen bu telefonlar Android Nougat ile çalışacak. Nokia 5 ve Nokia 6, işlemci olarak Snapdragon 430'u paylaşsa da Nokia 5'in ekran boyutu 5,2 inç ve ekran çözünürlüğü 720p olacak. 2GB RAM ile gelecek olan Nokia 5'in yaklaşık 210 dolara satılacağı söyleniyor. Nokia 3'ün fiyatının ise 160 dolar olacağı söyleniyor.
Bu cihazlara ek olarak HMD'nin Nokia 3310'u yeniden hayata döndürecek bir telefon hazırladığı iddia ediliyor. 3320 ve 3310'dan daha küçük ve taşınabilir yapısıyla zamanının "en iyi telefonu" sayılan Nokia 3310, değişebilen kapakları, dayanıklılığı, dahili anteni ve uygun fiyatıyla çok kişinin gönlünü kazanmıştı. Nokia 3310'u canlandıracak telefonun 62 dolar civarında bir fiyata satışa sunulacağı söyleniyor.
HMD, 26 Şubat'ta düzenleyeceği basın etkinliğiyle merak ettiğimiz Nokia'lar hakkındaki detayları bizlerle paylaşacak.
Zeynel A. Öztürk
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