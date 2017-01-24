Pahalı Yazılımlara 10 Ücretsiz Alternatif!

Photoshop, Microsoft Office ve hatta Windows size çok pahalı geliyorsa, işte en iyi 10 ücretsiz alternatif!

Pahalı Yazılımlara 10 Ücretsiz Alternatif!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Şu Office offline'ı 100 liraya satsa acından ölecek Microsoft.

ubuntu ve windowsta gimp kullanıyorum

Alternatif demek bile zor bunlara.

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