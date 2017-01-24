Pahalı Yazılımlara 10 Ücretsiz Alternatif!
Photoshop, Microsoft Office ve hatta Windows size çok pahalı geliyorsa, işte en iyi 10 ücretsiz alternatif!
Şirketiniz, ihtiyacınız olan yazılımların lisanslarını sizin için satın almıyorsa, Photoshop Pro Tools ve hatta Windows bile cüzdanınızda büyük bir delik açabilir. Aşağıda bu uygulamalara alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretsiz yazılımları sizin için sıraladık.
10. GIMP (Ücretsiz)
Adobe Creative Cloud üyeliklerine dökecek kadar çok paranız yoksa ve Photoshop'u daha önce satın almadıysanız, GNU Image Manipulation Program (kısa hali GIMP) size göre. İşlevlerle dolu olan araç, biraz çalışmayla Photosop'un yaptıklarını yapabiliyor. GIMP'e alışmanız biraz zaman alabilir ancak hızla ayak uyduracağınıza inanıyoruz.
İndirin: GIMP
9. LibreOffice (Ücretsiz)
Microsoft'un verimlilik paketi Office, dünya çapındaki tüm ofislerin bir standardı haline geldi. Evinizdeki PC'niz için Office'e ödemede bulunmak istemeseniz bile çalışmak için bir yazılıma ihtiyaç duyacaksınız. Başkalarının size gönderdiği Word belgelerini, Excel tablolarını veya PowerPoint sunumlarını açabilmek için web tabanlı olmayan iyi bir alternatif olan LibreOffice'i kullanabilirsiniz. LibreOffice, Office belgelerini görüntüleyebildiği gibi, düzenleyip kaydetmeye de izin veriyor.
İndirin: LibreOffice
8. InkScape (Ücretsiz)
Adobe Illustrator, vektör grafikleri ve logo tasarımları için vazgeçilmez olsa da, Creative Cloud üyeliği için para ödemek istemiyorsanız, Inkscape ile Illustrator'ün yaptığı neredeyse her şeyi yapabilirsiniz.
İndirin: Inkscape
7. Blender (Ücretsiz)
3 boyutlu modellemeye, 3 boyutlu baskıya veya 3 boyutlu animasyona meraklıysanız, en azından başlangıç için Blender'ı kullanabilirsiniz.
İndirin: Blender
6. Avira (Ücretsiz)
Zararlılardan korunmakta internetteki davranışlarınızın payı büyük ancak iyi bir antivirüs yazılımı kullanmanın zararı olmayacaktır. Avira sayesinde pahalı antivirüs üyeliklerine gerek kalmadan, ihtiyacınız olan güvenlik seviyesini sağlayabilirsiniz.
İndirin: Avira
5. LMMS (Ücretsiz)
LMMS, eski adıyla Linux MultiMedia Studio, Apple'ın Garageband yazılımı için iyi ve ücretsiz bir alternatif. Muhtemelen profesyonel araçların yerine geçmeyecek ancak evinizde müzikle amatör olarak uğraşıyorsanız, bu aracı denemenize değecek.
İndirin: LMMS
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Şu Office offline'ı 100 liraya satsa acından ölecek Microsoft.
ubuntu ve windowsta gimp kullanıyorum
Alternatif demek bile zor bunlara.