Rusya, LinkedIn Uygulamasını da Ülkede İstemiyor...
Rusya, Microsoft'a ait olan popüler uygulamanın, App Store ve Google Play'den kaldırılmasını istiyor!
LinkedIn'in internet sitesine erişimin engellenmesinin yaklaşık iki ay sonrasında, Rus otoriteler hem Apple'ın hem de Google'ın yerel uygulama mağazalarından uygulamayı kaldırmasını istediler.
Rus otoriteler, LinkedIn'in yerel kanunlara uymadığını belirten bir mahkeme kararının da desteğine sahip. 2014 kanunu gereği tüm internet firmalarının, Rus vatandaşlarını ilgilendiren tüm verileri fiziksel olarak ülkenin içerisinde saklamaları gerekiyor. Buna uymayan firmalar, ülkede yasaklanma riski ile karşı karşıya kalıyorlar ve şu anda yaşanan olay da tam olarak bu.
Her ne kadar Apple ve Google, açık bir internetin güçlü destekçileri olsalar da, ABD'li firmaların artık hizmet verdikleri ülkelerin kanunlarına uymaları için giderek artan bir baskı bulunmakta. Apple, Rus hükümeti tarafından yapılan isteği kabul etmiş durumda ancak Google, çalıştığı ülkelerin yerel kanunlarına uyacağını belirtmiş olmasına rağmen konu hakkında bir yorum yapmış değil.
Ayrıca bu durum, LinkedIn'in yeni sahibi Microsoft için de pek iyi sayılmaz. Geçtiğimiz yıl Microsoft, Rusya'daki kullanıcıları üzerinde casusluk yapmak ile suçlanmış ve Rus hükumeti tarafından, yerel alternatifler ile değiştirilmişti...
Levent Öztürk
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