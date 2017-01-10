Rusya, LinkedIn Uygulamasını da Ülkede İstemiyor...

Rusya, Microsoft'a ait olan popüler uygulamanın, App Store ve Google Play'den kaldırılmasını istiyor!

Rusya, LinkedIn Uygulamasını da Ülkede İstemiyor..

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