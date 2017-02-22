Samsung Galaxy Tab S3, Gerçek Yüzünü Gösterdi
Samsung'un MWC 2017'de tanıtacağı Galaxy Tab S3, gerçek görüntüleriyle sızdı!
Mobil Dünya Kongresi için geri sayım başladı. Yalnızca birkaç gün içinde başlayacak olan fuarda, her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda yenilikçi ürün göreceğiz. Ancak bunlardan biri ne yazık ki Galaxy S8 olmayacak. Bilindiği gibi Galaxy S8, Samsung'un MWC 2017'den sonra gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtılacak. Fakat bu demek değil ki, Güney Koreli şirket bu fuarı sessiz sedasız geçirecek.
Daha önce de Samsung'un Galaxy Tab S3'ü MWC 2017'de tanıtacağı bilgisini yazmıştık. 26 Şubat günü sahne alacak olan Samsung'un, Galaxy Tab S3 tabletini tanıtması bekleniyor. SM-T820 model numarasıyla daha önce render görüntüleriyle ortaya çıkan Galaxy Tab S3, bu defa kanlı canlı şekilde karşımıza çıkmış durumda. Bu görüntüler, Tab S3'ün daha önce sızan görsellerini de andırıyor. Ancak tabii ki tableti daha net şekilde lansmanda göreceğiz.
Galaxy Tab S3, 9.6 inç boyutunda bir ekranın sahibi. 2048x1536 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelecek olan Tab S3, Snapdragon 820 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 12 MP arka kamera ve 4.7 MP ön kamera sahibi olan tablet, ayrıca söylenenlere göre S-Pen stylusla sunulacak. Ayrıca tabletin yine Wi-Fi ve LTE sürümlerini göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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