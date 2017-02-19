Uber, 3 Boyutlu Singapur Haritalamasına Başladı!
Ünlü otomobil çağırma uygulaması Uber, kapsama alanını genişletmeye devam ediyor!
Uber'in yaptığı duyuruya göre firma, Singapur'da kendi 3D haritalarını oluşturmaya başladı. Bu da araç paylaşımı firmasının haritalama alanındaki çalışmalarının sonuncusu oluyor. Firmanın bu çalışmalarının iki amacı bulunmakta: Google'ın daha hızlı hareket etmek ve Uber'in kendini süren otomobil filosu için alt yapıyı hazırlamak.
Uber, Singapur'un haritalanmasını tamamlamak için ülkedeki sürücüleri tarafından zaten kullanılmakta olan araçlara kameralar ve haritalama araçları bağlanılacak. Uber, yola yeni araçlar eklemeyeceğini söylemekte. Daha iyi haritalar, firmanın trafik desenlerini daha iyi anlamasını, yolcu alma ve bırakma noktalarını daha iyi belirlemesini sağlarken, aynı zamanda da sürücüsüz araçlar için geçişi kolaylaştıracak.
Uber'in müşterilerinin firmanın daha doğru veriler için çabası sürerken mahremiyetleri hakkında endişelerinin arttığı kesin. Bazı kullanıcılar, Uber'in konum bilgisini toplama isteğini de reddetmekteler. Bu yüzden de firma, araçların yolcu alma veya indirme noktalarında bilgi toplanılmayacağını açıklamış durumda. Ayrıca toplanan bu verilerin kamuya açık hale getirilmesinin planlanmadığı da belirtilmekte.
Uber şu anda büyük oranda Google Maps'e bağlı bir şekilde çalışmakta ancak son zamanlarda araç paylaşımı firmasının kendi haritalarını oluşturma isteği hakkında raporlar ortaya çıkmakta. Geçtiğimiz yıl, Uber'in hırslı bir küresel haritalama projesine 500 milyon dolar harcamayı planladığına dair raporlar ortaya çıkmıştı ve firma, Google'ın en parlak haritalama isimlerinin bazılarını kendisine çekmekteydi.
Uber, şu anda ABD, Meksika, Kanada, Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Avustralya yollarında haritalama araçları bulundurmakta.
Levent Öztürk
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