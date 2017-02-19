Uber, 3 Boyutlu Singapur Haritalamasına Başladı!

Ünlü otomobil çağırma uygulaması Uber, kapsama alanını genişletmeye devam ediyor!

Uber, Singapur Haritalamasına Başladı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Tim Cook, Geleceğin AR'de Olduğundan Emin!
Çin'de uçak-telefon kuralları biraz daha farklı...
Galaxy S8, Yeni Exynos 9 ile Gelebilir!
Beş Tenis Kortundan Büyük Diamond Vision Ekran!
Uber, 3 Boyutlu Singapur Haritalamasına Başladı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir