Windows 10 Creators Update'ten Yeni Detaylar!
Microsoft, büyük Creators Update güncellemesindeki yenilikleri ve değişiklikleri detaylı olarak paylaşmaya devam ediyor!
Windows 10 Creators Update'in önemli bir güncelleme olacağını biliyoruz. Yeni ortaya çıkan Insider Preview yapı 15002, güncellemenin ne kadar önemli olacağı hakkında bir fikir verebilir.
Windows Insider programının başındaki Dona Sarkar, yeni paylaştığı bir blog gönderisinde Creators Update'te yapılan değişikliklerin ve yeniliklerin uzun bir listesini paylaştı. İşte bunlardan sadece bazıları:
Edge
Buna göre Microsoft'un web tarayıcısı Edge, web ödemelerini desteklemeye başlayacak. İşlev şimdilik test aşamasında olacak, yani henüz çalışmasa da, önizleme sürümünde nasıl çalıştığını görme fırsatınız var.
Yeni "sekme depolama" (tab storing) işlevi ise sekmeleri adres çubuğunun yanında, bir arada saklamanıza izin verecek. Son olarak Edge, Flash içeriğini varsayılan olarak engelleyecek; böylece uzun bir süre sonra Google ve Apple'ın yolunu izlemiş olacak.
Cortana
Windows 10 Store'a eklenen yeni "Better with Cortana" bölümü, sesle kontrol edilen uygulamaları öne çıkaracak. Bunun yanında Cortana, hatırlamak istediğiniz şeyleri size haftalık veya aylık olarak hatırlatabilecek.
Daha derli toplu bir Başlat menüsü
Başlat menüsüne eklenen klasörler, uygulamaları telefonunuzda olduğu gibi organize etmenizi sağlayacak. Bunun yanında geliştirilen paylaşım aracı, biraz daha kullandığınız uygulamaya özel olacak.
Zeynel A. Öztürk
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