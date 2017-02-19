ZTE, Kickstarter Kampanyasını İptal Etti!

"Özellikleri tatmin etmeyen ürünler" satmaya çalışmayacağını itiraf eden cep devi, büyük projesini rafa kaldırdı!

ZTE, Kickstarter Kampanyasını İptal Etti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
For Honor İnceleme
Galaxy S8, Yeni Exynos 9 ile Gelebilir!
Tim Cook, Geleceğin AR'de Olduğundan Emin!
Twitter'dan Troll'leri Böyle Yok Sayacak!
Beş Tenis Kortundan Büyük Diamond Vision Ekran!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir