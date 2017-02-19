ZTE, Kickstarter Kampanyasını İptal Etti!
"Özellikleri tatmin etmeyen ürünler" satmaya çalışmayacağını itiraf eden cep devi, büyük projesini rafa kaldırdı!
ZTE'nin yeni telefonları için müşterilerinden fikir alma planları şimdiye dek iyi gidiyordu. Ancak şirketin göz-tanıyan telefon hayali başarılı olmaktan çok uzak görünüyor. Başarısız Kickstarter kampanyasından gelen geri bildirime bakılırsa, insanlar cihazın sistem özelliklerinden hiç memnun değil. Bu tepki üzerine ZTE kampanyayı iptal edip tekrar çizim tahtasının başına geçmeye karar verdi.
Aslında proje tamamen iptal edilmiş değil. Bu hareket sadece Kickstarter'da bağışta bulunan insanlara paralarını iade etmek için yapılıyor. Sonuçta kampanyadaki telefonu tekrar tasarlama kararı alındı.
Şirket şimdi herkesi memnun edebileceği orta bir nokta bulmaya çalışıyor, bunu yapabilmek için de müşteriler ile iletişimi daha da kuvvetlendirmeyi planlıyor. Kampanyada sunulan Hawkeye logosu ve yazılım tecrübesi yeni cihaz için geçerli olmayabilir. Ancak ZTE yaşadığı bu sıkıntıdan iyi ders almış gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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