Özetle

Bu bağlamda Galaxy A7'nin 2017 modelinin incelemesini sonuçlandırırken, Samsung'un seriye güzel dokunuşlarda bulunduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle telefonun pil ömrü, suya karşı dayanıklılığı ve ön kamerası en büyük artılarını oluşturuyor. Elbette tasarım konusunda da, Premium görünümlü bir telefon olması onu öne çıkartıyor. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin...

Galaxy A7'nin incelemesi boyunca en çok takıldığımız konu açıkçası fiyat oldu. Bunda da gayet haklıyız sanıyoruz, zira 2300 TL civarı fiyat Galaxy A7 için oldukça yüksek. Daha uygun fiyata rahatlıkla geçen yılın amiral gemisini satın alabilir, hatta incelemenin başında da söylediğimiz gibi şu an Snapdragon 820'li modelleri daha uygun fiyata bile bulabilirsiniz. Öte yandan 300 TL farkla Galaxy S7'i satın almak da güzel bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Bunun neticesinde telefonun fiyat/performans oranından oldukça puan kırdığımızı söylememiz gerek. Eğer Samsung, Galaxy A7'nin fiyatını aşağı çekerse, telefonun daha başarılı bir satış grafiği yakalayacağını düşünüyoruz; zira telefon bu potansiyele sahip.

Kimler Almalı

Galayx A7'nin 2017 versiyonunu büyük bir istekle bekleyen kullanıcılar elbette Galaxy A7'yi tercih edeceklerdir. Ancak fiyatının düşmesini beklemek daha akıllıca bir hareket olur kanaatindeyiz.

Samsung'un yeni Galaxy A ailesinin en büyük üyesi Galaxy A7'i A'dan Z'ye inceledik.

Samsung, Galaxy A serisini 2015 yılından bu yana her jenerasyonla ciddi değişikliğe uğratıyor. Yalnızca yenilenen teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da baştan aşağı yenilenen seri, ek özelliklerle de güçlenerek her sene karşımıza çıkıyor. Samsung'un amiral gemisi segmentinin izlerini, sonraki modelde Galaxy A serisine yansıttığını geçtiğimiz sene de görmüştük. Bu defa da Samsung'un Galaxy S7 ve şanssız telefonu Note 7'nin izlerini büyük ölçüde bu senenin Galaxy A serisinde görüyoruz.

Galaxy A7'yi detaylıca değerlendireceğiz, ancak ilk olarak fiyattan başlayacak olursak açıkçası bu seride yer alan her üç modelin de yüksek fiyattan giriş yaptığını görüyoruz. Elimizdeki Galaxy A7, şu an piyasada 2319 TL fiyatla bulunuyor. Bunun üzerine 300 TL fark ödeyerek Galaxy S7 sahibi olabiliyorsunuz. Yine bu fiyata ve hatta daha aşağı fiyatlarla Snapdragon 820 işlemcili akıllı telefon modelleri de bulabiliyorsunuz. O nedenle telefonla ilgili ilk olumsuz görüşümüz fiyatının yüksek olduğu olacak.

Şimdi yavaş yavaş detaylara geçelim ve telefonun tasarımına bakalım.

Tasarım

Samsung, A serisinin 2017 jenerasyonunda bir kez daha tasarımı yenilemiş. Galaxy A ailesi 2015 modelinde plastik arka yüzeyle gelirken, 2016 jenerasyonunda metal ve cam işlemeli tasarıma adım atmıştı. Bu sene de tasarımı yenileyen Samsung, elimizdeki telefonla S7 ve Note 7 genlerini bize sunuyor. Böylece amiral gemisi statüsünde görünümü bu aileye de getiren Samsung, orta, orta – üst segment kategorisi için premium tasarımlı, şık bir model sunuyor bizlere.

Telefonun kenarlarında yine metalik malzemeyi koruyan Samsung, gövdenin arka kısmında kalan yan yüzeyleri daha kavisli olarak işlemiş. Arka yüzey yine cam malzemeye sahip. Fakat açıkçası dokunduğunuzda verdiği his plastik izleri taşıyor desek yanılmış olmayız. Bu anlamda selef modelin tasarımını daha çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. Bizce selef modelin daha karakteristik bir görünümü vardı. Öte yandan özellikle siyah renkli model için şunu da söylemek mümkün: Telefon çok fazla parmak izi topluyor.

Elbette Galaxy A7'yi farklı renk seçenekleriyle de tercih edebiliyorsunuz. Şu an siyah modelin yanında altın, mavi ve pembe renk seçenekleri de satışta.

Galaxy A7'nin çevresine baktığımızda en önemli değişikliklerden birinin hoparlör kısmında yapıldığını görüyoruz. Hoparlör, telefonun altında değil, sağ üst kenarında yer alıyor. Bu bir anlamda avantaj sağlarken, bir anlamda da dezavantaj yaratıyor. Telefonu çift elle kullandığınız durumlarda hoparlörü kapatamıyor olmanız sevindirici ve bu kullanımda ses telefonun üzerinden geliyor. Ancak öte yandan dikey kullanımda ses sağ kanaldan geliyor.

Bir diğer tasarım değişikliği ise microSD kart ve SIM kart çekmecelerinde karşımıza çıkıyor. Samsung, bu telefonda SIM kart çekmecesini yan kenarda, microSD kart çekmecesini ise telefonun üzerinde bulunduruyor.

Galaxy A7'nin selefine kıyasla en büyük tasarım ve kullanım farkı yarattığı nokta ise kuşkusuz suya karşı korumalı yapısı. IP68 sertifikasının sahibi olan Galaxy A7, böylece artık suya karşı da koruma kazanmış. Galaxy A7, 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca suda bekleyebiliyor. Yani telefonu rahat rahat yıkayabilirsiniz.

Telefonun altında kulaklık girişi yer alıyor. Hemen yanında da USB Type-C konektörü görüyoruz. Kutu içeriğinde de bir dönüştürücü adaptör yer alıyor. Yine kulaklıklar da kutu içeriğinde kullanıma hazır durumda.

Son olarak telefonun tasarımında dikkat çeken ve kullanıma etki eden bir diğer önemli unsur, parmak izi sensörünün yer alması. Geçen seneki modelde de vardı bu sensör, bu modelde de yer alıyor.

Ekran ve işletim sistemi

Galaxy A7'nin ekranı da büyümüş. 5.7 inç boyutunda bir ekranla gelen Galaxy A7, 5.5 inçlik eski modele göre daha büyük bir ekrana sahip, ancak biraz daha dar bir ekran – gövde oranı sunuyor. Geçen seneki modelde yüzde 74.3 olan bu oran, bu seneki Galaxy A7'de yüzde 73.6. Evet, fark çok büyütülecek gibi değil. Ekranda değişen bir başka değerse, piksel yoğunluğu. 2015 ve 2016 versiyonlarında 401 ppi ile gelen piksel yoğunluğu, bu yılın Galaxy A7'sinde 386 ppi olarak karşımıza çıkıyor. Ekran çözünürlüğü ise yine Full HD elbette.

Telefonun parlaklık ve renk doygunluğu gibi konularda ise S7 ve S7 edge'den gözle görülür farkı yok. Galaxy A7 de ekran paneli olarak Super AMOLED kullanıyor.

Galaxy A7'de çalışan işletim sistemi Android Marshmallow. Evet, telefon Android 6.0 sürümüyle geliyor, fakat kısa zaman içinde Android 7 güncellemesi alacağı bilgisini verelim. Öte yandan yapılan açıklamaya göre Galaxy A 2016 modelleri de mayıs ayında Nougat güncellemesi alacak.

İşletim sisteminden ziyade arabirimiyle de sezgisel bir kullanım sağlayan Galaxy A7, görünüm ve kullanım biçimiyle Galaxy S7 ve S7 edge'den fark yaratmıyor. Yenilenen arayüzle gelen tüm kullanışlı uygulamalar Galaxy A7'de de mevcut. Mesela ekranlar arası uygulama taşırken kullandığınız uygulama çekmecesi, yine Game Launcher ve Güvenli Klasör gibi Samsung'un önemli işlevleri Galaxy A7 için de kullanılabilir durumda.

Bu arada bildirim ekranını açtığınızda burada mavi ışık filtresi ile Smart View gibi kullanışlı kısayolları bulabileceğinizi de söyleyelim. Elbette ayarlar menüsüne de göz atmakta fayda var. Burada Cihaz Bakımı'nı telefonu optimize etmek için sık sık kullanacaksınız.

Teknik kadro ve performans

Galaxy A7'nin teknik kadrosuna göz atalım. Önce işlemciden başlayacak olursak, telefonda 8 çekirdekli Exynos 7880'in bulunduğunu söyleyebiliriz. 1.9 GHz hızında çalışan Cortex-A53 yongasından güç alan telefon, Mali-T830 grafik işlemciyi de üzerinde taşıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanının da sahibi olan telefon, microSD kart ile 256 GB'lık bir ek alan yaratma imkanı tanıyor.

Bu temel teknik kadroyla orta, orta – üst segmente konumlanan Galaxy A7, performans notlarıyla da segmentin ihtiyacını karşılıyor. Şimdi tablolarla birlikte telefonun performansını da değerlendirelim.

İlk olarak AnTuTu Benchmark'tan başlayalım. Bu testten 60176 puan alan Galaxy A7, bu puanla orta segment cepler için iyi bir performans ortaya koyuyor, ayrıca geçtiğimiz yılın amiral gemileriyle yakın bir çizgide duruyor. Huawei P9 Lite ile Galaxy S6 arasında yer alan telefonu CPU Prime Benchmark'ta da değerlendirdik.

CPU Prime Benchmark'ta ise Galaxy Note 5 ve HTC One M9 arasına oturuyor. Bu arada CPU Prime'da 16121 puan ürettiğini de söyleyelim.

Geekbench 4'e geldiğimizde tek çekirdek skoruyla 773, çoklu çekirdek kullanımı sonucu ise 4071 puanlarını alan Galaxy A7, Sony Xperia Z5 ve Asus Zenfone 3 arasında kendine yer buluyor. Bu testte önemli bir detay, şu an 2149 TL'ye satışta olan Huawei P9'un, Galaxy S7 ve S7 edge'le birlikte zirvede oturması. Burada Galaxy A7, fiyatıyla Huawei P9'dan daha pahalı olduğunu ve S7 ile ise 300 TL'lik bir fark yarattığını hatırlatmak gerekiyor.

Grafik kısmına geldiğimizde 3DMark Benchmark'tan Ice Storm'da 12082, Extreme'de 11442 ve Unlimited'ta ise 13359 puanlarını alan Galaxy A7'nin, bu test sonucunda Casper VIA A1 ve Huawei P9 Lite'dan az farkla önde durduğunu görüyoruz. Bu arada yine telefonun Epic Citadel'de Full HD çözünürlükte 54 FPS ürettiğini gördüğümüzü de söyleyelim.

Grafik adımına ilişkin, telefonun oyun performansından da bahsedelim. Telefonda oynadığımız Critical Ops, Real Racing 3 ve türevi oyunlarda herhangi bir performans problemi görmediğimizi söyleyebiliriz. Bu anlamda sıkıntınız yok. Öte yandan telefonun serin çalıştığını da söylemek mümkün. Bu adımı noktalarken telefon için performanslı ve serin tanımlaması yapabiliriz.

Pil ömrü ve ses

Peki, telefonun pil performansı nasıl? PCMark Work 2.0 testinde 13 saat 5 dakikalık bir sonuç alan Galaxy A7, bu skorla sınıfı için etkileyici bir sonuç alıyor. Bu sonuçla, LG V20, Alcatel POP 4S, Asus Zenfone 3, Casper VIA A1, Huawei P9 Lite ve Xiaomi Mi5'ten daha iyi grafik üreten Galaxy A7, 3600 mAh kapasitesindeki bataryasının avantajından faydalanıyor. Öte yandan Lenovo P2'nin 5100 mAh bataryasıyla bu testten 18 saat 38 dakikalık bir sonuçla ayrıldığını da söyleyelim. Bu arada Lenovo P2'nin detaylı incelemesini birkaç gün içinde sizlerle paylaşacağız; şu an son testleri yapıyoruz.

Galaxy A7'de elbette güç tasarruf modu da yer alıyor. Bu modu ortalama ve maksimum biçimde ayarlayarak çok daha uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Yine uygulama güç monitöründe de hangi uygulamanın saat başına pil kullanım oranını görebilmeniz de mümkün. Son olarak Galaxy A7'nin hızlı şarj desteği sunduğunu ve batarya konusunda genel izlenimimiz neticesinde iyi bir iş çıkarttığını gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Telefonun ses performansına da değinelim ve ardından kamera detaylarına geçelim. Açıkçası hoparlörün yer değişimi, oyun oynarken ve video seyrederken –ki bu ikisini genellikle telefonu yatay eksende tutarken yapıyoruz- hoparlörü parmağınızla kapatmayı engellemesiyle iyi bir değişiklik olmuş. Samsung'un yeni telefonlarında özellikle üst segmentte bir de diğer tarafta hoparlör görürsek şaşırmayız. Ancak şu anki gibi tek hoparlör kullanımından büyük performans beklemeyin.

Öte yandan kutu içeriğinden çıkan kulaklıklarla, telefonun iyi bir ses performansı sunduğunu göreceksiniz. Eğer isterseniz sesi geliştirmek için ayarlar menüsünden SoundAlive'a da bakabilir ve ekolayzır ayarlarını değiştirebilirsiniz. Son olarak telefonda FM radyonun bulunduğu bilgisini de verelim.

Kamera

Evet, şimdi gelelim Galaxy A7'nin kamerasına. Kamera konusunda özellikle ön kamerada selef modele kıyasla büyük bir güncelleme yapan Samsung, hatta bu anlamda yalnızca selef modelle de sınırlamamış kendini. Galaxy A7'nin ön kamerası özellikle fotoğraf konusunda S7 ve S7 edge'den daha iyi durumda diyebiliriz.

Galaxy A7'nin ön kamerası tam 16 MP çözünürlüğünde lensle geliyor. f/1.9 diyafram açıklığı ve 1080p video çözünürlüğü gibi özelliklerin de sahibi olan ön kamera, açıkçası son zamanlarda bu segmentte karşılaştığımız en iyi ön kameralardan biri değil, açık ara en iyi ön kamera. 30 kare 1080p video kaydedebiliyor, fotoğrafları canlı biçimde çekebiliyor, geniş özçekim imkanı tanıyor. Ayrıca ön kamera için gece çekimi ve yüz güzellik modu gibi özellikler de mevcut.

Biz yaptığımız ön kamera çekimlerinde gece ve gündüz çekim koşullarında beğendiğimiz sonuçlar aldık. Özellikle Galaxy A7'nin gündüz selfie çekimlerinde, Huawei P9'un arka kamerasıyla yarışacak ölçüde sonuçlara imza attığını söyleyelim. Video konusunda ise biraz titrek görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Arka kameraya geldiğimizde ise, açıkçası ön kamera kadar övgü dolu şeyler söylemeyeceğiz. Ancak bu Galayx A7'nin kötü bir kamera kullandığı anlamına gelmiyor. Sadece ön kamera kadar şaşırtmadı bizleri.

Ön kamera gibi arka yüzde de 16 MP lense sahip olan telefon, yine f/1.9 diyafram açıklığı ve 1080p video kaydı gibi özellikler getiriyor. Sınıfının en hızlı odaklanan kameralarından biri olan arka kamera, özellikle gün ışığında performansını parlatabiliyor. Yine iç mekanlarda güzel aydınlatma varsa iyi fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Ancak ışık düşükse, çok da etkileyici sonuç alamayacağınızı söylemek gerek. Keskinlik ve renk eksikliği ile ayrıntı kaybıyla çokça karşılaşıyorsunuz bu tip senaryoda.

Bu arada küçük bir ipucu: Ön kamera ile arka kamera arasında Home butonuna çift tıklayarak geçebiliyorsunuz.

Galaxy A7 (2017) ile çektiğimiz video ve fotoğraf görüntülerini yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy A7 (2017) Teknik Özellikleri Ürün Modeli Samsung Galaxy A7 (2017) Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 77 Üretici Samsung Firma Samsung (212) 288 56 38 İşletim Sistemi Android 6.0.1 İşlemci Exynos 7880 Octa Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 1.9 GHz Ekran Teknolojisi Super AMOLED Ekran Boyutu 5.7 inç Grafik İşlemci Mali-T830MP3 Bellek (RAM) 3 GB Dahili Depolama 32 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 16 MP Çift Hat Yok Wi-Fi Var NFC Var GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Boyutlar 77 × 156 × 7.9 mm

Alternatifleri

Samsung Galaxy A7 (2017)'e alternatif olarak daha uygun fiyatlı amiral gemisi Huawei P9'u satın alabiliyor veya az farkla Galaxy S7 sahibi olabiliyorsunuz. Bu anlamda bu iki telefonu alternatif olarak rahatlıkla önerebiliriz.